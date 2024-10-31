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Как сделать омлет пышным и воздушным: простой секрет

1:16
Еда

Омлет давно завоевал статус идеального завтрака: он быстро готовится, вкусный и при этом надолго насыщает. Однако, когда его готовят на скорую руку, результат часто разочаровывает: вместо аппетитного пышного блюда получается плоский и невыразительный омлет.

Как сделать омлет пышным и воздушным: простой секрет
Фото: freepik.com by timolina, PDM

В чём же секрет пышности? Всё дело в правильной обработке главного ингредиента — куриных яиц. Многие допускают ошибку, взбивая белки и желтки вместе, что лишает омлет воздушности. 

Чтобы получить идеальный омлет, стоит следовать простому правилу: взбивайте белки и желтки раздельно, а затем аккуратно соедините их в единую массу. Этот подход гарантирует восхитительную текстуру и пышность, которая порадует всех, кто попробует блюдо.

Также важен момент добавления молока. Его лучше вливать уже в готовую яичную смесь. Если добавить молоко раньше, например, прямо в белок или только что разбитое яйцо, это отразится на текстуре: омлет может потерять воздушность и стать плоским.

Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, можно каждый раз готовить идеальный омлет, который станет украшением утреннего стола.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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