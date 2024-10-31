Простой способ продлить свежесть сыра: как сахар помогает уберечь сыр от заветривания и порчи

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если вы покупаете лишь небольшой 200-граммовый кусочек сыра вместо целой головки, вопрос его хранения всё равно остаётся актуальным.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Если оставить гауду или моцареллу без упаковки на полке холодильника, вскоре они заветрятся и станут менее аппетитными. Если же оставить плёнку на месте, то спустя пару дней сыр начнёт покрываться плесенью.

Избежать этой участи и сохранить сыр свежим вам поможет всего пара простых вещей — подходящая посуда и немного сахара.

Просто переложите сыр в контейнер или положите на тарелку, добавьте рядом кусочек рафинада и накройте ёмкость крышкой или колпаком. Следите, чтобы сахар не соприкасался с сыром — он будет впитывать лишнюю влагу, сохраняя сыр мягким и защищая его от плесени.

Хозяйки, испробовавшие этот метод, уверяют: сыр остаётся свежим и долго сохраняет вкус благодаря простому трюку с сахаром.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

