Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой

Кабачковая икра на зиму без уксуса — вариант блюда, которое придётся по вкусу тем, кто ценит простоту и отличный вкус. Для приготовления одной полулитровой банки понадобятся кабачки, морковь, лук, соль, сахар, томатная паста, сушёный чеснок и растительное масло. Этот рецепт отличается лёгкостью выполнения, а икра получается нежной на вкус и имеет яркий, насыщенный цвета.
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
Кабачок: 500 г,
Морковь: 250 г,
Лук репчатый: 250 г,
Соль: 0,5 ст. л.,
Сахар: 1 ст. л.,
Томатная паста: 3 ст. л.,
Чеснок сушеный: 1 ч. л.,
Растительное масло: 80 мл.
Приготовление:
Нарежьте кабачок, морковь и лук кубиками.
В кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и тушите 5 минут. Затем добавьте лук и тушите еще 5 минут.
Добавьте кабачки, соль, сахар, перемешайте и тушите под крышкой 40 минут.
Добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще 5 минут.
Пюрируйте массу блендером до однородности, верните в кастрюлю, проварите 5-7 минут.
Наполните стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть. Этот чудесный рецепт кабачковой икры на зиму без уксуса станет отличным дополнением к вашему ассортименту баночек на зиму. Приятного аппетита!