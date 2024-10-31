Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра на зиму без уксуса — вариант блюда, которое придётся по вкусу тем, кто ценит простоту и отличный вкус. Для приготовления одной полулитровой банки понадобятся кабачки, морковь, лук, соль, сахар, томатная паста, сушёный чеснок и растительное масло. Этот рецепт отличается лёгкостью выполнения, а икра получается нежной на вкус и имеет яркий, насыщенный цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Кабачок: 500 г,

Морковь: 250 г,

Лук репчатый: 250 г,

Соль: 0,5 ст. л.,

Сахар: 1 ст. л.,

Томатная паста: 3 ст. л.,

Чеснок сушеный: 1 ч. л.,

Растительное масло: 80 мл.

Приготовление:

Нарежьте кабачок, морковь и лук кубиками. В кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и тушите 5 минут. Затем добавьте лук и тушите еще 5 минут. Добавьте кабачки, соль, сахар, перемешайте и тушите под крышкой 40 минут. Добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще 5 минут. Пюрируйте массу блендером до однородности, верните в кастрюлю, проварите 5-7 минут. Наполните стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть. Этот чудесный рецепт кабачковой икры на зиму без уксуса станет отличным дополнением к вашему ассортименту баночек на зиму. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

