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Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой

1:36
Еда

Кабачковая икра на зиму без уксуса — вариант блюда, которое придётся по вкусу тем, кто ценит простоту и отличный вкус. Для приготовления одной полулитровой банки понадобятся кабачки, морковь, лук, соль, сахар, томатная паста, сушёный чеснок и растительное масло. Этот рецепт отличается лёгкостью выполнения, а икра получается нежной на вкус и имеет яркий, насыщенный цвета.

Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Кабачок: 500 г,
  • Морковь: 250 г,
  • Лук репчатый: 250 г,
  • Соль: 0,5 ст. л.,
  • Сахар: 1 ст. л.,
  • Томатная паста: 3 ст. л.,
  • Чеснок сушеный: 1 ч. л.,
  • Растительное масло: 80 мл.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок, морковь и лук кубиками.
  2. В кастрюле разогрейте масло, добавьте морковь и тушите 5 минут. Затем добавьте лук и тушите еще 5 минут.
  3. Добавьте кабачки, соль, сахар, перемешайте и тушите под крышкой 40 минут.
  4. Добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще 5 минут.
  5. Пюрируйте массу блендером до однородности, верните в кастрюлю, проварите 5-7 минут.
  6. Наполните стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть. Этот чудесный рецепт кабачковой икры на зиму без уксуса станет отличным дополнением к вашему ассортименту баночек на зиму. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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