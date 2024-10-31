Гороховое пюре "как в детском саду" — вкусное и питательное блюдо, которое напомнит вам о детстве. Приготовьте его по этому простому рецепту и насладитесь нежным вкусом.
Чтобы приготовить его, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.