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Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду

1:04
Еда

Гороховое пюре "как в детском саду" — вкусное и питательное блюдо, которое напомнит вам о детстве. Приготовьте его по этому простому рецепту и насладитесь нежным вкусом.

Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, CC BY 3.0

Чтобы приготовить его, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • горох — 100 г;
  • вода — 250 мл;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — 4 г (для подачи).

Процесс приготовления:

  1. Промойте горох несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Замочите горох в воде на ночь в соотношении 1:2 (100 г гороха на 200 мл воды).
  2. Утром слейте воду и переложите горох в кастрюлю. Залейте водой и добавьте соль.
  3. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите горох на медленном огне около 40-45 минут.
  4. Слейте лишнюю жидкость, если она осталась, и превратите горох в пюре с помощью картофелемялки или блендера.
  5. Подавайте гороховое пюре, полив его сливочным маслом.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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