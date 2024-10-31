Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Гороховое пюре "как в детском саду" — вкусное и питательное блюдо, которое напомнит вам о детстве. Приготовьте его по этому простому рецепту и насладитесь нежным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, CC BY 3.0

Чтобы приготовить его, вам понадобятся следующие ингредиенты:

горох — 100 г;

вода — 250 мл;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 4 г (для подачи).

Процесс приготовления:

Промойте горох несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Замочите горох в воде на ночь в соотношении 1:2 (100 г гороха на 200 мл воды). Утром слейте воду и переложите горох в кастрюлю. Залейте водой и добавьте соль. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите горох на медленном огне около 40-45 минут. Слейте лишнюю жидкость, если она осталась, и превратите горох в пюре с помощью картофелемялки или блендера. Подавайте гороховое пюре, полив его сливочным маслом.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

