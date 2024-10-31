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Тушёные кабачки с морковью и помидорами: эта вкусная овощная закуска хороша и зимой, и летом

1:29
Еда

Тушёные кабачки с морковью и помидорами — вкусное и полезное блюдо, подходящее для всех, кто следит за своим питанием или соблюдает пост. Это универсальное блюдо может быть подано как гарнир или основное.

Тушёные кабачки с морковью и помидорами: эта вкусная овощная закуска хороша и зимой, и летом
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 1 помидор;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • свежий укроп для подачи.

Приготовление:

  1. Очистите морковь и нарежьте её половинками кружочков.
  2. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте морковь в течение 3-4 минут, помешивая.
  3. Нарежьте лук и чеснок кубиками, добавьте их к моркови и обжаривайте ещё 3-4 минуты, пока лук не станет прозрачным.
  4. Нарежьте кабачок половинками кружков или четвертинками, в зависимости от размера. Если кабачок зрелый, удалите крупные семена и очистите кожуру.
  5. Добавьте кабачок к остальным овощам, перемешайте и обжаривайте ещё 5-6 минут.
  6. Нарежьте помидор мелкими кубиками и добавьте его в сковороду.
  7. Посолите и поперчите по вкусу, уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой. Тушите блюдо ещё 10-15 минут, при необходимости добавляя воду, чтобы кабачки тушились, а не жарились.
  8. Посыпьте готовое блюдо рубленым укропом и подавайте горячим.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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