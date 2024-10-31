Тушёные кабачки с морковью и помидорами: эта вкусная овощная закуска хороша и зимой, и летом

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки с морковью и помидорами — вкусное и полезное блюдо, подходящее для всех, кто следит за своим питанием или соблюдает пост. Это универсальное блюдо может быть подано как гарнир или основное.

Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 помидор;

1 морковь;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

свежий укроп для подачи.

Приготовление:

Очистите морковь и нарежьте её половинками кружочков. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте морковь в течение 3-4 минут, помешивая. Нарежьте лук и чеснок кубиками, добавьте их к моркови и обжаривайте ещё 3-4 минуты, пока лук не станет прозрачным. Нарежьте кабачок половинками кружков или четвертинками, в зависимости от размера. Если кабачок зрелый, удалите крупные семена и очистите кожуру. Добавьте кабачок к остальным овощам, перемешайте и обжаривайте ещё 5-6 минут. Нарежьте помидор мелкими кубиками и добавьте его в сковороду. Посолите и поперчите по вкусу, уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой. Тушите блюдо ещё 10-15 минут, при необходимости добавляя воду, чтобы кабачки тушились, а не жарились. Посыпьте готовое блюдо рубленым укропом и подавайте горячим.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

