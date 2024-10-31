Тушёные кабачки с морковью и помидорами: эта вкусная овощная закуска хороша и зимой, и летом

Тушёные кабачки с морковью и помидорами — вкусное и полезное блюдо, подходящее для всех, кто следит за своим питанием или соблюдает пост. Это универсальное блюдо может быть подано как гарнир или основное.
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0
Ингредиенты:
1 кабачок;
1 помидор;
1 морковь;
1 луковица;
1 зубчик чеснока;
2 столовые ложки оливкового масла;
соль и чёрный молотый перец по вкусу;
свежий укроп для подачи.
Приготовление:
Очистите морковь и нарежьте её половинками кружочков.
Разогрейте масло в сковороде и обжарьте морковь в течение 3-4 минут, помешивая.
Нарежьте лук и чеснок кубиками, добавьте их к моркови и обжаривайте ещё 3-4 минуты, пока лук не станет прозрачным.
Нарежьте кабачок половинками кружков или четвертинками, в зависимости от размера. Если кабачок зрелый, удалите крупные семена и очистите кожуру.
Добавьте кабачок к остальным овощам, перемешайте и обжаривайте ещё 5-6 минут.
Нарежьте помидор мелкими кубиками и добавьте его в сковороду.
Посолите и поперчите по вкусу, уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой. Тушите блюдо ещё 10-15 минут, при необходимости добавляя воду, чтобы кабачки тушились, а не жарились.
Посыпьте готовое блюдо рубленым укропом и подавайте горячим.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).