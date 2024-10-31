Гречаники в сметанном соусе: домашние могут и не догадаться, что в этих вкусных тефтелях есть гречка

Гречаники в сметанном соусе - интересное блюдо, которое поможет внести разнообразие в домашнее меню, особенно для тех, кто не является поклонником гречки. В этом рецепте используется сочетание свиного и говяжьего фарша, но для менее калорийного варианта можно использовать куриный фарш.
Гречку следует предварительно отварить и оставить остыть. Приготавливать гречаники рекомендуется в духовке для более здорового приготовления, однако их также можно обжарить на растительном масле. Блюдо можно подавать как самостоятельное основное или в сочетании с рисом. В качестве идеального гарнира подойдет овощной салат или свежие овощи.
Ингредиенты:
Соус:
Приготовление:
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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