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Гречаники в сметанном соусе: домашние могут и не догадаться, что в этих вкусных тефтелях есть гречка

1:56
Еда

Гречаники в сметанном соусе - интересное блюдо, которое поможет внести разнообразие в домашнее меню, особенно для тех, кто не является поклонником гречки. В этом рецепте используется сочетание свиного и говяжьего фарша, но для менее калорийного варианта можно использовать куриный фарш.

Гречаники в сметанном соусе: домашние могут и не догадаться, что в этих вкусных тефтелях есть гречка
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, CC BY 2.0

Гречку следует предварительно отварить и оставить остыть. Приготавливать гречаники рекомендуется в духовке для более здорового приготовления, однако их также можно обжарить на растительном масле. Блюдо можно подавать как самостоятельное основное или в сочетании с рисом. В качестве идеального гарнира подойдет овощной салат или свежие овощи.

Ингредиенты:

  • Мясной фарш (смешанный или куриный): 700 г,
  • Варёная гречка: 120 г,
  • Чеснок: 2 зубчика,
  • Соль, перец: по вкусу,

Соус:

  • Лук репчатый: 1 шт,
  • Чеснок: 2 зубчика,
  • Масло сливочное: 30 г,
  • Рафинированное подсолнечное масло: 2 ст. л.,
  • Пшеничная мука: 1 ст. л.,
  • Вода: 300 мл,
  • Сметана: 3-4 ст. л.,

Приготовление:

  1. В фарш добавить гречку, измельченный чеснок, соль и перец, тщательно перемешать.
  2. Сформировать фаршевые котлетки и запечь их в духовке при 180 градусах около 20-25 минут.
  3. В это время приготовить сметанный соус: обжарить мелко нарезанный лук и чеснок на смеси растительного и сливочного масел. Добавить муку и обжарить минуту, затем добавить воду и хорошо помешивать.
  4. Положить готовые гречаники в кастрюлю, добавить сметану, довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Подавать гречаники в сметанном соусе, посыпав сверху зеленью.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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