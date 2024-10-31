Гречаники в сметанном соусе: домашние могут и не догадаться, что в этих вкусных тефтелях есть гречка

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречаники в сметанном соусе - интересное блюдо, которое поможет внести разнообразие в домашнее меню, особенно для тех, кто не является поклонником гречки. В этом рецепте используется сочетание свиного и говяжьего фарша, но для менее калорийного варианта можно использовать куриный фарш.

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, CC BY 2.0

Гречку следует предварительно отварить и оставить остыть. Приготавливать гречаники рекомендуется в духовке для более здорового приготовления, однако их также можно обжарить на растительном масле. Блюдо можно подавать как самостоятельное основное или в сочетании с рисом. В качестве идеального гарнира подойдет овощной салат или свежие овощи.

Ингредиенты:

Мясной фарш (смешанный или куриный): 700 г,

Варёная гречка: 120 г,

Чеснок: 2 зубчика,

Соль, перец: по вкусу,

Соус:

Лук репчатый: 1 шт,

Чеснок: 2 зубчика,

Масло сливочное: 30 г,

Рафинированное подсолнечное масло: 2 ст. л.,

Пшеничная мука: 1 ст. л.,

Вода: 300 мл,

Сметана: 3-4 ст. л.,

Приготовление:

В фарш добавить гречку, измельченный чеснок, соль и перец, тщательно перемешать. Сформировать фаршевые котлетки и запечь их в духовке при 180 градусах около 20-25 минут. В это время приготовить сметанный соус: обжарить мелко нарезанный лук и чеснок на смеси растительного и сливочного масел. Добавить муку и обжарить минуту, затем добавить воду и хорошо помешивать. Положить готовые гречаники в кастрюлю, добавить сметану, довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу. Подавать гречаники в сметанном соусе, посыпав сверху зеленью.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

