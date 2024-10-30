Как приготовить идеальную лазанью: кулинарные советы

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогрейте духовку

Установите духовку на температуру, указанную на упаковке лапши для лазаньи.

Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Приготовьте лапшу

Вскипятите большую кастрюлю воды и добавьте лапшу для лазаньи. Готовьте ее в соответствии с инструкциями на упаковке, пока не станет аль денте. Слейте воду с лапши и отложите ее в сторону.

Приготовьте мясной соус

В большой сковороде готовьте фарш до тех пор, пока он не подрумянится. Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок и готовьте их, пока они не станут мягкими. Влейте томатный соус и приправьте солью, перцем и итальянскими травами. Тушите соус около 10-15 минут.

Сделайте сырную смесь

В отдельной миске смешайте сыр рикотта, тертый сыр пармезан, взбитые яйца, а также щепотку соли и перца. Смешайте их вместе до однородности.

Соберите лазанью

В форму для запекания выложите на дно тонкий слой мясного соуса. Сверху выложите слой приготовленной лапши для лазаньи. Намажьте лапшу слоем сырной смеси, а затем слоем мясного соуса. Повторяйте эти слои, пока у вас не закончатся ингредиенты, завершая слоем мясного соуса сверху.

Добавьте сырную начинку

Верхний слой мясного соуса посыпьте тертым сыром моцарелла и тертым сыром пармезан.

Выпекайте лазанью

Накройте форму для запекания фольгой и поставьте ее в разогретую духовку. Выпекайте около 30-40 минут, или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Снимите фольгу в течение последних 10 минут готовки, чтобы сыр слегка подрумянился.

Нарежьте лазанью на порционные кусочки и подавайте к столу, пока она еще теплая.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

