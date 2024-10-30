Соус обладает мягким сливочным вкусом и легким ароматом. Если соус получается густым, то следует разбавить его небольшим количеством молока, немного прокипятить и довести до нужной консистенции.
Лучше всего подавать соус к блюду сразу. Хранить соус можно в холодильнике или морозильной камере. Разморозить его можно на водяной бане.
Популярное итальянское блюдо лазанья готовится с соусом Бешамель. Кроме того, им поливают мясные и овощные запеканки, вкусные пироги с овощной начинкой или мясо птицы. Так как это белый соус, правильным решением будет подавать его к птице, а особенно к блюдам из курицы.
Не рекомендуется переваривать соус. Если остался какой-то соус, можно поставить его в холодильник и разогреть с добавлением небольшого количества молока.
Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.