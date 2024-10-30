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Универсальный соус Бешамель: с чем его подавать и как правильно хранить

1:02
Еда

Каким должен быть вкус соуса 

Соус обладает мягким сливочным вкусом и легким ароматом. Если соус получается густым, то следует разбавить его небольшим количеством молока, немного прокипятить и довести до нужной консистенции.

Универсальный соус Бешамель: с чем его подавать и как правильно хранить
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy, CC BY-SA 4.0

Можно ли хранить соус Бешамель в холодильнике

Лучше всего подавать соус к блюду сразу. Хранить соус можно в холодильнике или морозильной камере. Разморозить его можно на водяной бане.

Для чего нужен соус 

Популярное итальянское блюдо лазанья готовится с соусом Бешамель. Кроме того, им поливают мясные и овощные запеканки, вкусные пироги с овощной начинкой или мясо птицы. Так как это белый соус, правильным решением будет подавать его к птице, а особенно к блюдам из курицы.

Можно ли подогревать

Не рекомендуется переваривать соус. Если остался какой-то соус, можно поставить его в холодильник и разогреть с добавлением небольшого количества молока.

Уточнения

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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