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Чтобы котлеты не разваливались: повар назвала 3 способа приготовить идеальное блюдо

0:55
Еда

Котлеты могут разваливаться во время жарки, если не соблюдать некоторые правила приготовления. Повар Юлия Архипова рассказала сайту "БЕлНовости", как избежать этой проблемы.

Чтобы котлеты не разваливались: повар назвала 3 способа приготовить идеальное блюдо
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Если котлеты уже потеряли форму, то спасти их невозможно. Однако можно сделать выводы и исправить ошибки в следующий раз. По словам  Архиповой, многие хозяйки перестали добавлять яйца в фарш, но это не проблема, если использовать другой скрепляющий ингредиент. Например, овощи, хлебный мякиш, творог или манка. Также можно смешать разные виды фарша, например, свиной и куриный.

Кроме того, повар советует не делать котлеты слишком большими, так как они могут развалиться при переворачивании. Также важно, чтобы сковорода была достаточно разогрета перед тем, как положить на неё котлеты, подытожила она.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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