Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Постная выпечка не обязательно должна быть безвкусной и напоминать диетические хлебцы. На самом деле можно приготовить яркое, аппетитное и даже полезное лакомство. Вот простой рецепт потрясающего постного печенья с изюмом — пригодится для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 спелых банана;

50 г изюма;

100 г сахара;

250 г муки;

0,5 ч. л. молотого имбиря или кардамона (по желанию);

4 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Возьмите мелкий изюм без косточек, залейте его ½ стакана воды и оставьте на 2 часа для размягчения. Бананы разомните вилкой или измельчите блендером в пюре, добавьте сахар, растительное масло и размоченный изюм вместе с водой. В отдельной ёмкости смешайте муку, соль, специи и разрыхлитель, затем добавьте их к фруктовой смеси. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить воду из-под изюма. Разогрейте духовку до 160 градусов, распределите тесто по формочкам и выпекайте 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

