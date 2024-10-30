Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном

Постная выпечка не обязательно должна быть безвкусной и напоминать диетические хлебцы. На самом деле можно приготовить яркое, аппетитное и даже полезное лакомство. Вот простой рецепт потрясающего постного печенья с изюмом — пригодится для тех, кто хочет попробовать что-то новое.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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