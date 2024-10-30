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Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном

1:23
Еда

Постная выпечка не обязательно должна быть безвкусной и напоминать диетические хлебцы. На самом деле можно приготовить яркое, аппетитное и даже полезное лакомство. Вот простой рецепт потрясающего постного печенья с изюмом — пригодится для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана;
  • 50 г изюма;
  • 100 г сахара;
  • 250 г муки;
  • 0,5 ч. л. молотого имбиря или кардамона (по желанию);
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Возьмите мелкий изюм без косточек, залейте его &frac12 стакана воды и оставьте на 2 часа для размягчения.
  2. Бананы разомните вилкой или измельчите блендером в пюре, добавьте сахар, растительное масло и размоченный изюм вместе с водой.
  3. В отдельной ёмкости смешайте муку, соль, специи и разрыхлитель, затем добавьте их к фруктовой смеси. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить воду из-под изюма.
  4. Разогрейте духовку до 160 градусов, распределите тесто по формочкам и выпекайте 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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