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Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом

1:03
Еда

Чаще всего хозяйки добавляют в сырники сухофрукты, джемы или свежие ягоды, но этот рецепт с начинкой из шпината станет отличным разнообразием. Шпинат — не только полезный продукт, но и придаёт сырникам оригинальный вкус.

Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для приготовления:

  • 400 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 100 г шпината;
  • 30-40 г муки;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Как приготовить:

  1. Вместо шпината при желании можно использовать свежую петрушку, укроп или мангольд.
  2. Шпинат промойте и мелко нарежьте, затем смешайте с творогом и яйцом.
  3. Добавьте соль по вкусу, затем — муку (количество муки зависит от влажности творога). Перемешайте.
  4. Сформируйте из теста сырники, обваляйте их в муке. Готовьте на свой выбор — либо запекайте в духовке для более полезного завтрака, либо обжарьте на сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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