Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Чаще всего хозяйки добавляют в сырники сухофрукты, джемы или свежие ягоды, но этот рецепт с начинкой из шпината станет отличным разнообразием. Шпинат — не только полезный продукт, но и придаёт сырникам оригинальный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для приготовления:

400 г творога;

1 яйцо;

100 г шпината;

30-40 г муки;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Как приготовить:

Вместо шпината при желании можно использовать свежую петрушку, укроп или мангольд. Шпинат промойте и мелко нарежьте, затем смешайте с творогом и яйцом. Добавьте соль по вкусу, затем — муку (количество муки зависит от влажности творога). Перемешайте. Сформируйте из теста сырники, обваляйте их в муке. Готовьте на свой выбор — либо запекайте в духовке для более полезного завтрака, либо обжарьте на сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение.

