Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом

Чаще всего хозяйки добавляют в сырники сухофрукты, джемы или свежие ягоды, но этот рецепт с начинкой из шпината станет отличным разнообразием. Шпинат — не только полезный продукт, но и придаёт сырникам оригинальный вкус.
Ингредиенты для приготовления:
Как приготовить:
Приятного аппетита!
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.