Готовим вкуснейший салат из капусты, помидоров и яиц

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата из капусты, помидоров и яиц. Блюдо просто в приготовлении.
Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.