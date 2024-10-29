Готовим вкуснейший салат из капусты, помидоров и яиц

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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата из капусты, помидоров и яиц. Блюдо просто в приготовлении.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Ингредиенты

Капуста — 250 г

Помидор — 2 шт.

Плавленый сыр — 60 г

Зелёный лук — 15 г

Яйцо — 2 шт.

Майонез — 50 г

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварить яйца и дать им время остыть. Нарезать их маленькими кубиками. Аналогично поступить с помидорами. Нарезать капусту соломкой. Натереть плавленый сыр на крупной тёрке. Нашинковать зелёный лук. В миске соединить капусту, помидоры, плавленый сыр, лук и яйца. Заправить майонезом и посолить. Перемешать. Блюдо готово!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

