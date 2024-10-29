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Готовим вкуснейший салат из капусты, помидоров и яиц

0:53
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата из капусты, помидоров и яиц. Блюдо просто в приготовлении. 

Готовим вкуснейший салат из капусты, помидоров и яиц
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Ингредиенты

  • Капуста — 250 г
  • Помидор — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 60 г
  • Зелёный лук — 15 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Майонез — 50 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварить яйца и дать им время остыть. Нарезать их маленькими кубиками. Аналогично поступить с помидорами.
  2. Нарезать капусту соломкой.
  3. Натереть плавленый сыр на крупной тёрке.
  4. Нашинковать зелёный лук.
  5. В миске соединить капусту, помидоры, плавленый сыр, лук и яйца. Заправить майонезом и посолить. Перемешать. Блюдо готово!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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