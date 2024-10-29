Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак

Приготовьте на завтрак пышные оладьи с корицей и тёртым яблоком.
Главный секрет пышности этих оладьев в том, что ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.