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Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак

1:05
Еда

Приготовьте на завтрак пышные оладьи с корицей и тёртым яблоком.

Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 350 г муки
  • 500 мл кефира 3,5%
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 3 яблока
  • корица и ванильный сахар по вкусу

Приготовление

  1. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и соль.
  2. Яйцо с сахаром взбейте до образования пены, струйкой влейте тёплый кефир, перемешайте, всыпьте смесь из сухих ингредиентов.
  3. Быстро замешайте тесто, накройте полотенцем и уберите в тёплое место минут на 20.
  4. Натрите на крупной тёрке яблоко и отожмите сок. Добавьте корицу и ванильный сахар.
  5. Перед началом приготовления смешайте тесто и яблоки.
  6. Выпекайте на предварительно разогретой сковороде.

Главный секрет пышности этих оладьев в том, что ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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