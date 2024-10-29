Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на завтрак пышные оладьи с корицей и тёртым яблоком.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Ингредиенты

350 г муки

500 мл кефира 3,5%

2 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

1 яйцо

3 яблока

корица и ванильный сахар по вкусу

Приготовление

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и соль. Яйцо с сахаром взбейте до образования пены, струйкой влейте тёплый кефир, перемешайте, всыпьте смесь из сухих ингредиентов. Быстро замешайте тесто, накройте полотенцем и уберите в тёплое место минут на 20. Натрите на крупной тёрке яблоко и отожмите сок. Добавьте корицу и ванильный сахар. Перед началом приготовления смешайте тесто и яблоки. Выпекайте на предварительно разогретой сковороде.

Главный секрет пышности этих оладьев в том, что ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

