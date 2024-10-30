Почему осенью нужно есть хурму каждый день — мнение диетолога

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью стоит по максимуму воспользоваться сезоном хурмы. Почему эти плоды особенно нужны в холодное время года?

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Диетолог Наталья Денисова рассказала о важности хурмы в рационе. По словам специалиста, этот фрукт насыщен витаминами, минералами и другими полезными веществами, поддерживающими здоровье.

В 100 г хурмы содержится почти половина дневной нормы бета-каротина, который является предшественником витамина А и обладает антиоксидантными свойствами. Фрукт также богат калием, магнием и кальцием, необходимыми для здоровья сердечно-сосудистой системы. В хурме также присутствуют йод и железо, важные для нервной системы, щитовидной железы и иммунитета.

Хурма содержит более 2 г пектинов на 100 г, что полезно для нормализации работы ЖКТ.

Рекомендуемая норма для здорового человека — 150 г хурмы (1-2 плода) в день, детям достаточно 100 г. Если специфический вяжущий вкус беспокоит, можно заморозить или высушить плоды, чтобы убрать танины, хотя свежая хурма всё же предпочтительнее.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.



