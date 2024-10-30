Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Айза-Лилуна Ай раскры, зачем скупает землю на Бали и строит дома
Как озеленить дом без забот: пять лучших комнатных растений для ленивых
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов
Павел Прилучный показал, чем занимается старший сын, которого он отказывается возвращать матери
Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев
Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой
Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска

Почему осенью нужно есть хурму каждый день — мнение диетолога

1:15
Еда

Осенью стоит по максимуму воспользоваться сезоном хурмы. Почему эти плоды особенно нужны в холодное время года?

Почему осенью нужно есть хурму каждый день — мнение диетолога
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Диетолог Наталья Денисова рассказала о важности хурмы в рационе. По словам специалиста, этот фрукт насыщен витаминами, минералами и другими полезными веществами, поддерживающими здоровье.

В 100 г хурмы содержится почти половина дневной нормы бета-каротина, который является предшественником витамина А и обладает антиоксидантными свойствами. Фрукт также богат калием, магнием и кальцием, необходимыми для здоровья сердечно-сосудистой системы. В хурме также присутствуют йод и железо, важные для нервной системы, щитовидной железы и иммунитета.

Хурма содержит более 2 г пектинов на 100 г, что полезно для нормализации работы ЖКТ.

Рекомендуемая норма для здорового человека — 150 г хурмы (1-2 плода) в день, детям достаточно 100 г. Если специфический вяжущий вкус беспокоит, можно заморозить или высушить плоды, чтобы убрать танины, хотя свежая хурма всё же предпочтительнее.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Павел Прилучный показал, чем занимается старший сын, которого он отказывается возвращать матери
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов
Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев
Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой
Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска
Бег как мощное средство против тревоги и депрессии
Полезные упражнения для снятия усталости
Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.