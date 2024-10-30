Очищение кишечника: несколько полезных салатов для здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Здоровье пищеварительной системы напрямую связано с общим состоянием организма. Когда кишечник засорен токсинами, это ослабляет иммунитет, замедляет обмен веществ и ухудшает внешний вид.

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Очищению кишечника помогает клетчатка, которой богаты овощи. В сочетании с полезными жирами и другими питательными элементами из овощей можно приготовить вкусные и полезные салаты. Эксперты поделились рецептами подходящих блюд для очищения кишечника.

Чтобы поддержать пищеварение, можно приготовить салат из белокочанной капусты, моркови и яблока. Для заправки используйте лимонный сок и оливковое масло. Тот же соус подходит для салата из киноа, шпината и авокадо.

Также полезным будет салат из вареной свеклы, чеснока и зелени с растительным маслом. "Зелёный" салат из огурцов и брокколи с добавлением оливкового масла и яблочного уксуса — ещё одно подходящее блюдо для поддержания кишечника.

Наконец, салат из консервированной морской капусты, моркови и сладкого перца благотворно влияет на кишечник и добавит разнообразия в рацион.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

