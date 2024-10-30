Почему хлеб быстро портится и как это предотвратить

Хранение хлеба в кухонных шкафах часто приводит к тому, что продукт быстро портится из-за колебаний влажности воздуха, делая его уязвимым к плесени. Можно ли замедлить или остановить процесс порчи?
Эксперты из Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности рекомендуют хранить хлеб в сухом, темном месте, подальше от источников сырости, тепла и охлаждения.
Лучший вариант — стандартная хлебница, которая стоит на кухне при температуре 20–25°С и влажности воздуха не выше 70%. Хлебницу не следует оставлять на подоконнике или рядом с плитой, так как в этих местах часто меняются температура и влажность. Важно, чтобы рядом не было поверхностей с конденсатом.
«Чистота хлебницы тоже важна. Ее нужно регулярно очищать, а для профилактики картофельной болезни хлеба протирать 3% раствором уксуса», — уточнили специалисты.
Если хлеб хранится в полимерной упаковке, его следует держать подальше от солнечных лучей, чтобы не скапливался конденсат, способствующий плесени.
Выпечку, которую не планируется употреблять в ближайшие дни, можно заморозить при –18 ºС, где она сохранит свежесть до полугода.
Хле́бница - Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.).
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