Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аквариум дома: как ухаживать за рыбками, чтобы они чувствовали себя комфортно
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет

Почему хлеб быстро портится и как это предотвратить

1:22
Еда

Хранение хлеба в кухонных шкафах часто приводит к тому, что продукт быстро портится из-за колебаний влажности воздуха, делая его уязвимым к плесени. Можно ли замедлить или остановить процесс порчи?

Почему хлеб быстро портится и как это предотвратить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты из Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности рекомендуют хранить хлеб в сухом, темном месте, подальше от источников сырости, тепла и охлаждения.

Лучший вариант — стандартная хлебница, которая стоит на кухне при температуре 20–25°С и влажности воздуха не выше 70%. Хлебницу не следует оставлять на подоконнике или рядом с плитой, так как в этих местах часто меняются температура и влажность. Важно, чтобы рядом не было поверхностей с конденсатом.

«Чистота хлебницы тоже важна. Ее нужно регулярно очищать, а для профилактики картофельной болезни хлеба протирать 3% раствором уксуса», — уточнили специалисты.

Если хлеб хранится в полимерной упаковке, его следует держать подальше от солнечных лучей, чтобы не скапливался конденсат, способствующий плесени.

Выпечку, которую не планируется употреблять в ближайшие дни, можно заморозить при –18 ºС, где она сохранит свежесть до полугода.

Уточнения

Хле́бница - Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Последние материалы
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.