Почему хлеб быстро портится и как это предотвратить

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Хранение хлеба в кухонных шкафах часто приводит к тому, что продукт быстро портится из-за колебаний влажности воздуха, делая его уязвимым к плесени. Можно ли замедлить или остановить процесс порчи?

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты из Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности рекомендуют хранить хлеб в сухом, темном месте, подальше от источников сырости, тепла и охлаждения.

Лучший вариант — стандартная хлебница, которая стоит на кухне при температуре 20–25°С и влажности воздуха не выше 70%. Хлебницу не следует оставлять на подоконнике или рядом с плитой, так как в этих местах часто меняются температура и влажность. Важно, чтобы рядом не было поверхностей с конденсатом.

«Чистота хлебницы тоже важна. Ее нужно регулярно очищать, а для профилактики картофельной болезни хлеба протирать 3% раствором уксуса», — уточнили специалисты.

Если хлеб хранится в полимерной упаковке, его следует держать подальше от солнечных лучей, чтобы не скапливался конденсат, способствующий плесени.

Выпечку, которую не планируется употреблять в ближайшие дни, можно заморозить при –18 ºС, где она сохранит свежесть до полугода.

Уточнения

Хле́бница - Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.).

