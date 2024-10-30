Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарантино оценил провалившегося в прокате Джокера 2
Акценты: мэрии Москвы может не хватить ресурсов для продления МЦД
Песков напомнил условие для начала урегулирования ситуации на Украине
Светлана Бондарчук ответила Веронике Степановой на критику своей внешности: не всем повезло
Светская львица с Рублёвки назвала имя возможной настоящей матери детей Аллы Пугачёвой
Карелия, Алтай и Байкал — фавориты осени: что привлекает туристов
Активность для всех: как заниматься спортом людям с ОВЗ и наслаждаться жизнью
В Роспотребнадзоре рассказали, какого майонеза не должно быть в холодильнике
Полезные и раздражающие функции в современных автомобилях

Простой рецепт луковых котлет для повседневного меню

1:08
Еда

Овощные котлеты сейчас никого не удивляют: их готовят из кабачков, тыквы, брокколи, моркови, капусты, картофеля и бобовых. Однако ещё один интересный ингредиент для котлет — обычный репчатый лук. Кулинары поделились простым рецептом этого блюда.

Простой рецепт луковых котлет для повседневного меню
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Для приготовления понадобятся репчатый лук, куриные яйца, манка, соль и перец. Сначала нарежьте лук кубиками и обжарьте до золотистого цвета, затем дайте ему остыть. Как только лук остынет, добавьте к нему яйца, манку и специи, тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.

После этого формируйте котлеты и обжаривайте их на среднем огне по четыре минуты с каждой стороны.

При желании можно добавить зелень, мускатный орех, перец чили или панировочные сухари. Луковые котлеты прекрасно дополнят картофельное пюре, тушеные овощи или салат.

Это недорогое, вкусное и простое в приготовлении блюдо подходит даже для неопытных кулинаров.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет;

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа
В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны
Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте
Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях
Как подготовить животное к переезду в новый дом
8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.