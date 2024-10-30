Простой рецепт луковых котлет для повседневного меню

Овощные котлеты сейчас никого не удивляют: их готовят из кабачков, тыквы, брокколи, моркови, капусты, картофеля и бобовых. Однако ещё один интересный ингредиент для котлет — обычный репчатый лук. Кулинары поделились простым рецептом этого блюда.
Для приготовления понадобятся репчатый лук, куриные яйца, манка, соль и перец. Сначала нарежьте лук кубиками и обжарьте до золотистого цвета, затем дайте ему остыть. Как только лук остынет, добавьте к нему яйца, манку и специи, тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.
После этого формируйте котлеты и обжаривайте их на среднем огне по четыре минуты с каждой стороны.
При желании можно добавить зелень, мускатный орех, перец чили или панировочные сухари. Луковые котлеты прекрасно дополнят картофельное пюре, тушеные овощи или салат.
Это недорогое, вкусное и простое в приготовлении блюдо подходит даже для неопытных кулинаров.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет;
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.