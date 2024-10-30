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Почему сок черной редьки с медом облегчает кашель

1:18
Еда

Для лечения кашля многие предпочитают использовать народные средства, такие как сок редьки с медом, вместо таблеток и сиропов. Диетолог и терапевт Ольга Лушникова рассказала, насколько это эффективно.

Почему сок черной редьки с медом облегчает кашель
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

По словам врача, редька богата витаминами, бета-каротином, железом, кальцием, магнием, фосфором и калием. Этот овощ особенно полезен в период межсезонья, когда иммунитет ослаблен, помогая предотвратить гиповитаминоз.

Черная редька в сочетании с медом часто считается эффективным средством от кашля, и действительно, корнеплод обладает бактерицидными и противовирусными свойствами. Лушникова назвала редьку "природным антибиотиком", отметив, что её сок с медом помогает облегчить симптомы кашля.

"Черная редька — это природный антибиотик. Ее сок с небольшим количеством качественного меда при приеме внутрь действительно облегчает кашель", — рассказала Лушникова.

Однако редька полезна лишь в умеренных количествах. При некоторых заболеваниях ЖКТ она может ухудшить самочувствие, поэтому её следует избегать тем, кто страдает язвой, панкреатитом, ГЭРБ и гастритом.

Уточнения

Ре́дька — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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