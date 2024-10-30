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Лёгкий рецепт слабосолёной рыбы для праздничного стола

1:15
Еда

Слабосолёная рыба — отличный источник легкоусвояемого белка, полезных жирных кислот, витаминов и минералов. Такой деликатес часто украшает праздничные столы и идеально подходит для утренних бутербродов.

Лёгкий рецепт слабосолёной рыбы для праздничного стола
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Многие хозяйки готовят слабосолёную рыбу дома по проверенным рецептам. Для засолки лучше всего использовать такие виды, как лосось, семга, форель, кижуч или нерка. В мясе нерки особенно много магния, железа и кальция. Рассказываем, как легко засолить эту рыбу.

Для начала очистите нерку от чешуи и разрежьте по хребту. На дно вместительной посуды насыпьте соль, уложите рыбу кожицей вниз, затем посыпьте её солью и добавьте лавровый лист.

Полейте рыбу растительным маслом, накройте ёмкость крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 12 часов. После этого удалите кожу, кости и плавники, а также хвостовые части (так называемый "пивной набор"). Слабосолёная нерка готова — нарежьте её и подавайте к столу.

Если хотите сохранить рыбу до праздника, оберните её фольгой и уберите в морозилку.

Уточнения

Не́рка (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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