Лёгкий рецепт слабосолёной рыбы для праздничного стола

Слабосолёная рыба — отличный источник легкоусвояемого белка, полезных жирных кислот, витаминов и минералов. Такой деликатес часто украшает праздничные столы и идеально подходит для утренних бутербродов.
Многие хозяйки готовят слабосолёную рыбу дома по проверенным рецептам. Для засолки лучше всего использовать такие виды, как лосось, семга, форель, кижуч или нерка. В мясе нерки особенно много магния, железа и кальция. Рассказываем, как легко засолить эту рыбу.
Для начала очистите нерку от чешуи и разрежьте по хребту. На дно вместительной посуды насыпьте соль, уложите рыбу кожицей вниз, затем посыпьте её солью и добавьте лавровый лист.
Полейте рыбу растительным маслом, накройте ёмкость крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 12 часов. После этого удалите кожу, кости и плавники, а также хвостовые части (так называемый "пивной набор"). Слабосолёная нерка готова — нарежьте её и подавайте к столу.
Если хотите сохранить рыбу до праздника, оберните её фольгой и уберите в морозилку.
Не́рка (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.
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