Кляр: стоит ли готовить блюда в масле или лучше запекать

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо, рыба и овощи — ценные источники витаминов, железа, фосфора, белка и клетчатки. Но сохранится ли их польза при приготовлении в кляре?

Фото: Adobe Stock by oktay, PDM

Кляр изготавливается из муки и яиц, что само по себе не вызывает опасений. Однако жарка в большом количестве масла превращает обед или ужин в менее здоровый вариант, отметила биолог Ирина Лялина из Государственного университета просвещения.

Ээксперт пояснила, что у кляра есть два положительных аспекта: он насыщен углеводами и сохраняет сочность мяса, рыбы или овощей. Но жарка разрушает полезные вещества в муке, специях и яйцах, делая блюдо более тяжелым. Избыток жиров, включая трансжиры, повышает уровень "плохого" холестерина, а специи могут задерживать жидкость, вызывая скачки давления.

Калорийность даже самых диетических продуктов увеличивается, а постоянное употребление жареных блюд в кляре может вызвать дискомфорт в желудке и прибавку в весе.

Для более здорового варианта Лялина предложила запекать продукты в кляре в духовке, что снижает вредное воздействие и сохраняет вкус.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой.

