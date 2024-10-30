Переизбыток витамина С: как избежать проблем с ЖКТ и зубами

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Витамин С — важный элемент для укрепления иммунитета и поддержания красоты кожи, но в чрезмерных дозах он может быть вреден. Диетолог Ольга Чунтонова объяснила, что переизбыток витамина С может быть почти так же опасен, как и его недостаток.

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Эксперт отметила, что витамин С можно получать как из пищи, так и из добавок, однако важно соблюдать норму, чтобы избежать побочных эффектов.

Большие дозы витамина С не сделают иммунитет сильнее, зато могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом: тошноту, боли в животе и расстройства стула. Переизбыток витамина раздражает слизистую, а также может вызвать аллергические реакции на коже: высыпания, покраснения и зуд.

Кроме того, излишек витамина С может повредить зубы, разрушая эмаль и повышая чувствительность. Поскольку витамин С способствует усвоению железа, его избыток может привести к накоплению железа в организме и вызвать гемохроматоз, предупредила Чунтонова.

"Если вы подозреваете, что потребляете слишком много витамина С, пересмотрите свой рацион и подумайте о снижении потребления продуктов и добавок с этим витамином", — советует диетолог.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). а.



