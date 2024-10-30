Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими

Макароны — универсальный гарнир, популярный в рационе россиян. Различают три типа изделий: из твёрдой пшеницы, мягкой пшеницы и хлебопекарной муки.
Чтобы выбрать правильный сорт, не обязательно читать состав — достаточно найти на упаковке обозначения: "группа А" означает макароны из твёрдой пшеницы, "группа Б" — из мягкой, а "группа В" — из хлебопекарной муки.
Макароны из твёрдой пшеницы считаются наиболее полезными, хотя они могут содержать до 5% муки из мягких сортов — это норма, допустимая ГОСТом, рассказали в НИИ хлебопекарной промышленности.
Продукция из хлебопекарной муки уступает по пищевой ценности изделиям из твёрдой пшеницы, в которых больше белка и которые почти не слипаются при варке.
"Чем ниже сорт муки, из которой сделаны макароны, тем выше пищевая ценность продукции благодаря большему количеству оболочек зерна", — пояснили эксперты.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.