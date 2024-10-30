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Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими

1:00
Еда

Макароны — универсальный гарнир, популярный в рационе россиян. Различают три типа изделий: из твёрдой пшеницы, мягкой пшеницы и хлебопекарной муки.

Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, CC BY-SA 4.0

Чтобы выбрать правильный сорт, не обязательно читать состав — достаточно найти на упаковке обозначения: "группа А" означает макароны из твёрдой пшеницы, "группа Б" — из мягкой, а "группа В" — из хлебопекарной муки.

Макароны из твёрдой пшеницы считаются наиболее полезными, хотя они могут содержать до 5% муки из мягких сортов — это норма, допустимая ГОСТом, рассказали в НИИ хлебопекарной промышленности.

Продукция из хлебопекарной муки уступает по пищевой ценности изделиям из твёрдой пшеницы, в которых больше белка и которые почти не слипаются при варке.

"Чем ниже сорт муки, из которой сделаны макароны, тем выше пищевая ценность продукции благодаря большему количеству оболочек зерна", — пояснили эксперты.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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