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Как похудеть без тренировок — советы от эксперта

1:10
Еда

Чтобы ускорить процесс похудения, нужно соблюдать дефицит калорий и заниматься спортом. Однако не у всех есть возможность посещать тренировки. Так что же важнее для снижения веса — диета или физические нагрузки? На этот вопрос ответила диетолог Эми Гудсон.

Как похудеть без тренировок — советы от эксперта
Фото: flickr.com by Tyler Read, CC BY 2.0

По её словам, основную роль в похудении играет именно питание. Создание дефицита калорий — наиболее эффективный способ: вы будете расходовать больше энергии, чем получаете, и это приведет к сжиганию жира.

Силовые тренировки и кардиоупражнения помогают ускорить процесс, но, если нет времени или физических возможностей для занятий спортом, это не означает, что фигура мечты недостижима.

"Тренировки, конечно, помогают быстрее сжигать калории и способствуют общему здоровью, но они не компенсируют неправильное питание и переедание. Рацион важен, так как с его помощью можно поддерживать постоянный дефицит калорий. Исследования показывают, что диета вносит больший вклад в потерю веса, чем физические упражнения", — пояснила Эми Гудсон.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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