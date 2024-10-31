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Репа на нашей кухне: почему стоит вернуться к традициям

Еда

Ещё два века назад репа была таким же привычным блюдом на столах, как сегодня картофель. Этот корнеплод, обладая разнообразным вкусом, столетиями служил основой русской кухни. Из репы готовили соленья, её запекали, жарили и даже делали сладости.

Репа на нашей кухне: почему стоит вернуться к традициям
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

История репы насчитывает тысячи лет: археологи утверждают, что её начали культивировать около 4 тысяч лет назад. Этот круглый, крепкий корешок был популярен у египтян, греков и римлян, а в Средневековье стал одним из основных продуктов для крестьян Европы. В Юго-Восточной Азии, в частности в Тибете, репу до сих пор используют для восстановления сил.

С точки зрения ботаники, репа относится к крестоцветным, родственным капусте, редису и хрену. Сегодня интерес к этому овощу возрождается: одни покупают его на рынке, другие выращивают на своих участках.

Существует много сортов репы, отличающихся по вкусу, цвету и размеру. Калорийность у этого овоща низкая — 28-35 ккал на 100 граммов, а гликемический индекс сырого продукта позволяет включать репу в рацион при диабете и инсулинорезистентности.

Пищевая ценность и состав

Репа богата витаминами и минералами, в том числе витаминами С, группы В и минералами — кремнием, кобальтом, калием, кальцием и магнием. Также она содержит антиоксиданты и фитонутриенты, которые помогают поддерживать иммунитет, защищают ткани от воспаления и свободных радикалов, снижают риск возрастных заболеваний.

Полезные свойства репы

Репа обладает множеством полезных свойств: она помогает в борьбе с бактериями, подавляет воспаление, укрепляет иммунитет и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При низком содержании кислорода, например, в горах, репа помогает улучшить оксигенацию тканей. Врачи рекомендуют её для профилактики диабета и нормализации пищеварения.

Полезна для женщин и для мужчин

Репа поддерживает гормональный баланс и здоровье костей, что делает её полезной для женщин. Мужчинам овощ помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему, улучшать регенерацию тканей и снижать риск гормонозависимых заболеваний. Листья репы богаты витамином К и магнием, поддерживая силу и выносливость.

Противопоказания

Репу не рекомендуется употреблять при острых воспалениях ЖКТ и панкреатите. В хронических случаях овощ допустим только с разрешения врача.

Белая и жёлтая репа подходят для разных блюд: жёлтая добавит пикантности квашеным овощам и супам, а белая — мягче и нежнее, идеальна для салатов и десертов.

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Brassica rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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