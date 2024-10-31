Полезный хлеб для похудения: какие виды подходят для диеты

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие, кто стремится к стройной фигуре, исключают из своего рациона хлеб, считая его слишком калорийным для похудения. Однако такое решение может обернуться дефицитом аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, а также углеводов, необходимых для организма.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

На самом деле, существует несколько видов хлеба, которые можно включить даже в диетический рацион.

Виды хлеба, подходящие для диеты

1. Ржаной хлеб

Ржаной хлеб имеет низкий гликемический индекс, что помогает сахару в крови повышаться постепенно. В 100 г ржаного хлеба содержится около 160 калорий, и он способствует ускорению обмена веществ. Также в нём присутствует лизин, необходимый для синтеза коллагена, что делает его особенно полезным для кожи. Однако людям с повышенной кислотностью желудка стоит воздержаться от употребления ржаного хлеба.

2. Бездрожжевой хлеб

Бездрожжевой хлеб не вызывает дисбаланс бактерий в кишечнике, как это может сделать обычный хлеб. Благодаря грубой текстуре он помогает активизировать пищеварение, что способствует лёгкому усвоению пищи. К тому же, его низкая калорийность делает его хорошим выбором для тех, кто контролирует вес.

3. Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб изготавливают из муки с сохраненной оболочкой зерна, где содержится множество полезных веществ: витамины группы В, А, Е, РР, клетчатка, кальций, калий, железо, йод и натрий. Употребление цельнозернового хлеба помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, повышает иммунитет и улучшает состояние волос и кожи. Регулярное употребление этого хлеба также снижает риск диабета и ожирения.

Эти виды хлеба могут стать полезным и вкусным дополнением к вашему рациону даже в период диеты, поддерживая здоровье и обеспечивая организм необходимыми элементами.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

