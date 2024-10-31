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Секреты идеального сала: засолка, хранение и подготовка

3:17
Еда

Чтобы выбрать качественное сало, лучше отправиться на рынок или в фермерский магазин. В первую очередь, обратите внимание на цвет: сало должно быть белым или розоватым, без пятен и неравномерного окраса. Шкурка должна быть тонкой, гладкой, без щетины, с клеймом ветеринарного контроля.

Секреты идеального сала: засолка, хранение и подготовка
Фото: flickr.com by Edsel L, CC BY-SA 2.0

Понюхайте продукт — у свежего сала будет приятный, слегка сладковатый аромат. Если запах резкий или специфический, возможно, это сало от хряка. Такой аромат невозможно устранить специями, так что лучше отказаться от покупки.

Попробуйте проткнуть сало ножом или вилкой. Если оно легко прокалывается, значит, сало свежее и мягкое. После покупки промойте сало под проточной водой, обсушите полотенцем и приступайте к засолке.

С чем солить сало

Для засолки подойдут соль, чеснок, лавровый лист, тмин, укроп, луковая шелуха и даже немного сахара. Не бойтесь использовать больше соли — сало возьмет ровно столько, сколько ему нужно.

Как солить сало

Сало можно солить разными способами:

1. Сухая засолка. Натерите сало солью, чесноком и перцем. Этот способ быстрый и не требует много времени. Однако такое сало хранится около месяца.

2. Засолка в рассоле. Этот способ занимает больше времени, но сало получается нежным и может храниться до года. Сначала сварите рассол, затем вымочите в нем сало и добавьте специи.

3. Варка. Этот метод особенно подходит, если есть сомнения в качестве сала, так как варка уничтожает большинство бактерий и паразитов. Чтобы получить аромат копчения, можно добавить луковую шелуху.

Рецепт засолки сала с чесноком

Ингредиенты:

  • 1 кг сала
  • 200 г соли
  • 20 г молотого перца
  • &frac12 головки чеснока

Приготовление:

Нарежьте сало брусочками, сделайте поперечные надрезы и тщательно натрите солью. Добавьте перец, чеснок положите в надрезы. Уберите сало в холодильник на 3-4 дня. Для длительного хранения удалите излишки соли, заверните в ткань и заморозьте.

Рецепт засолки в банке

Ингредиенты:

  • 2 кг сала
  • 5 стаканов воды
  • 200 г соли
  • 1 головка чеснока
  • 4 лавровых листа

Приготовление:

Нарежьте сало кусочками. Приготовьте рассол, охладите и залейте им сало в банке. Через 3 дня перенесите банку в холодильник.

Рецепт сала в луковой шелухе

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 2 горсти луковой шелухи
  • 3 лавровых листа
  • 200 г соли
  • 1 кг сала

Приготовление:

Добавьте луковую шелуху и соль в воду, доведите до кипения. Положите сало, накройте, варите 20 минут. Остудите и оставьте на 12 часов. Затем натрите чесноком и специями, заверните в плёнку и заморозьте.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания, как запас в теле животного организма, состоящий в основном из липидов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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