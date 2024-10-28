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Диетолог: дубайский шоколад опасен для здоровья

Еда

Сейчас очень популярен дубайский шоколад, даже несмотря на свою высокую стоимость. Однако десерт может быть опасен для здоровья, заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

Диетолог: дубайский шоколад опасен для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

В шоколаде весом 200 граммов содержится больше тысячи калорий, от он может быть опасен даже, если съесть чуть-чуть.

"Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще", — уверена Белоусова.

Этот десерт противопоказан тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем. Еще шоколад может спровоцировать несварение желудка или нарушение работы ЖКТ, сообщает "ВМ".

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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