Диетолог: дубайский шоколад опасен для здоровья

Сейчас очень популярен дубайский шоколад, даже несмотря на свою высокую стоимость. Однако десерт может быть опасен для здоровья, заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

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В шоколаде весом 200 граммов содержится больше тысячи калорий, от он может быть опасен даже, если съесть чуть-чуть.

"Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще", — уверена Белоусова.

Этот десерт противопоказан тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем. Еще шоколад может спровоцировать несварение желудка или нарушение работы ЖКТ, сообщает "ВМ".