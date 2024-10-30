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Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов

1:10
Еда

Свежие огурцы — отличный ингредиент не только для салатов, но и для соусов. Из них получается вкусный соус "Дзадзики", традиционное блюдо греческой кухни. Для его приготовления вам понадобится йогурт или мацони, красный лук, мята, укроп, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприка.

Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если вы используете мацони, сначала откиньте его на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Тем временем натрите огурцы на крупной тёрке, посолите их и оставьте на 10 минут. Затем надо отжать огурцы от лишней влаги.

Измельчите чеснок, лук и зелень. Смешайте мацони, огурцы, чеснок, лук и зелень в глубокой миске, добавьте лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте и дайте соусу настояться 10 минут. Перед подачей полейте соус оливковым маслом и посыпьте паприкой. Соус "Дзадзики" прекрасно сочетается с овощами, мясом, лепёшками и хлебом.

Уточнения

Дзадзи́ки (греч. τζατζίκι [dza'dziki]), также цаци́ки — холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока, традиционное блюдо греческой кухни.
 

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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