Сырники с шоколадом: их одинаково обожают и взрослые, и дети

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники с шоколадом — это нежное и вкусное лакомство, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Шоколад внутри делает начинку похожей на сладкий соус, а румяная корочка и яркий цвет пробуждают аппетит и поднимают настроение.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Творог — 500 г;

Куриное яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2 ст. ложки;

Пшеничная мука — 3 ст. ложки;

Шоколад — 100 г;

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Разбейте куриное яйцо, отделите белок от желтка и взбейте белок до пены. В миску выложите творог, желток, сахар и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы. Нарежьте шоколад на небольшие кусочки. Возьмите немного творожной массы, сделайте углубление и положите туда кусочек шоколада. Затем аккуратно залепите края и придайте сырнику круглую форму. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые сырники выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой и подавайте к столу горячими.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



