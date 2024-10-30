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Сырники с шоколадом: их одинаково обожают и взрослые, и дети

1:16
Еда

Сырники с шоколадом — это нежное и вкусное лакомство, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям. Шоколад внутри делает начинку похожей на сладкий соус, а румяная корочка и яркий цвет пробуждают аппетит и поднимают настроение.

Сырники с шоколадом: их одинаково обожают и взрослые, и дети
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г;
  • Куриное яйцо — 1 шт.;
  • Сахар — 2 ст. ложки;
  • Пшеничная мука — 3 ст. ложки;
  • Шоколад — 100 г;
  • Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Разбейте куриное яйцо, отделите белок от желтка и взбейте белок до пены.
  2. В миску выложите творог, желток, сахар и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  3. Нарежьте шоколад на небольшие кусочки.
  4. Возьмите немного творожной массы, сделайте углубление и положите туда кусочек шоколада. Затем аккуратно залепите края и придайте сырнику круглую форму.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  6. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Готовые сырники выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой и подавайте к столу горячими.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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