Котлеты из лука и манки: это необычное сочетание стоит того, чтобы его попробовали

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из лука и манки — простое и доступное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Они готовятся из недорогих продуктов и обладают нежным вкусом.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Чтобы сделать такие котлеты, вам потребуются следующие компоненты:

репчатый лук — 300 г;

манная крупа — 4 столовые ложки;

куриное яйцо — 1 штука;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления включает несколько шагов:

Нарежьте лук небольшими кубиками. При желании можно слегка обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, а затем охладить. В миске смешайте нарезанный лук, манную крупу, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте массу и оставьте на 15–20 минут, чтобы манка разбухла. Сформируйте небольшие котлеты из полученной массы. При желании можно обвалять их в панировочных сухарях для образования хрустящей корочки. Нагрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

Подавайте горячие котлеты с любимым гарниром, например, картофельным пюре, свежими овощами или салатом.

Котлеты из лука и манки готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.





Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

