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Котлеты из лука и манки: это необычное сочетание стоит того, чтобы его попробовали

1:30
Еда

Котлеты из лука и манки — простое и доступное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Они готовятся из недорогих продуктов и обладают нежным вкусом.

Котлеты из лука и манки: это необычное сочетание стоит того, чтобы его попробовали
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Чтобы сделать такие котлеты, вам потребуются следующие компоненты:

  • репчатый лук — 300 г;
  • манная крупа — 4 столовые ложки;
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления включает несколько шагов:

  1. Нарежьте лук небольшими кубиками. При желании можно слегка обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, а затем охладить.
  2. В миске смешайте нарезанный лук, манную крупу, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте массу и оставьте на 15–20 минут, чтобы манка разбухла.
  3. Сформируйте небольшие котлеты из полученной массы. При желании можно обвалять их в панировочных сухарях для образования хрустящей корочки.
  4. Нагрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

Подавайте горячие котлеты с любимым гарниром, например, картофельным пюре, свежими овощами или салатом.
Котлеты из лука и манки готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.
 

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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