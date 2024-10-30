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Баклажаны по-грузински на зиму: шикарная заготовка для ненастных дней

1:33
Еда

Баклажаны по-грузински — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе традиции грузинской кухни и неповторимый вкус. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует гостей и близких.

Баклажаны по-грузински на зиму: шикарная заготовка для ненастных дней
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для баклажанов по-грузински на зиму:

  • баклажаны — 4 килограмма;
  • болгарский перец — 16 штук;
  • перец чили — 4 штуки;
  • чеснок — 20 зубчиков;
  • сахар — 3 столовые ложки;
  • каменная соль — 3 чайные ложки;
  • уксус (9%) — 250 миллилитров;
  • растительное масло (для жарки и в маринад) — 300 миллилитров.

Количество порций: 8.

Рецепт баклажанов по-грузински:

  1. Нарежьте баклажаны кубиками, положите в глубокую кастрюлю и посыпьте двумя горстями каменной соли. Оставьте на 30 минут.
  2. Измельчите чеснок и перец чили с семенами в блендере.
  3. Очистите болгарский перец от семян и тоже измельчите в блендере.
  4. Отожмите баклажаны от лишней жидкости.
  5. Обжарьте баклажаны порциями на разогретом масле до золотистой корочки.
  6. Выложите обжаренные баклажаны в кастрюлю с перцем и чесноком, добавьте масло, уксус и доведите до кипения.
  7. Добавьте соль и сахар, кипятите ещё 10 минут.
  8. Разложите горячую закуску в стерилизованные банки, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
  9. Храните банки в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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