Баклажаны по-грузински на зиму: шикарная заготовка для ненастных дней

Баклажаны по-грузински — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе традиции грузинской кухни и неповторимый вкус. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует гостей и близких.
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Ингредиенты для баклажанов по-грузински на зиму:
баклажаны — 4 килограмма;
болгарский перец — 16 штук;
перец чили — 4 штуки;
чеснок — 20 зубчиков;
сахар — 3 столовые ложки;
каменная соль — 3 чайные ложки;
уксус (9%) — 250 миллилитров;
растительное масло (для жарки и в маринад) — 300 миллилитров.
Количество порций: 8.
Рецепт баклажанов по-грузински:
Нарежьте баклажаны кубиками, положите в глубокую кастрюлю и посыпьте двумя горстями каменной соли. Оставьте на 30 минут.
Измельчите чеснок и перец чили с семенами в блендере.
Очистите болгарский перец от семян и тоже измельчите в блендере.
Отожмите баклажаны от лишней жидкости.
Обжарьте баклажаны порциями на разогретом масле до золотистой корочки.
Выложите обжаренные баклажаны в кастрюлю с перцем и чесноком, добавьте масло, уксус и доведите до кипения.
Добавьте соль и сахар, кипятите ещё 10 минут.
Разложите горячую закуску в стерилизованные банки, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Храните банки в прохладном месте.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).