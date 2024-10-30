Баклажаны по-грузински на зиму: шикарная заготовка для ненастных дней

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Баклажаны по-грузински — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе традиции грузинской кухни и неповторимый вкус. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует гостей и близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для баклажанов по-грузински на зиму:

баклажаны — 4 килограмма;

болгарский перец — 16 штук;

перец чили — 4 штуки;

чеснок — 20 зубчиков;

сахар — 3 столовые ложки;

каменная соль — 3 чайные ложки;

уксус (9%) — 250 миллилитров;

растительное масло (для жарки и в маринад) — 300 миллилитров.

Количество порций: 8.

Рецепт баклажанов по-грузински:

Нарежьте баклажаны кубиками, положите в глубокую кастрюлю и посыпьте двумя горстями каменной соли. Оставьте на 30 минут. Измельчите чеснок и перец чили с семенами в блендере. Очистите болгарский перец от семян и тоже измельчите в блендере. Отожмите баклажаны от лишней жидкости. Обжарьте баклажаны порциями на разогретом масле до золотистой корочки. Выложите обжаренные баклажаны в кастрюлю с перцем и чесноком, добавьте масло, уксус и доведите до кипения. Добавьте соль и сахар, кипятите ещё 10 минут. Разложите горячую закуску в стерилизованные банки, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

