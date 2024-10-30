Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье из слив — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким цветом и насыщенным вкусом. Оно идеально подходит для подачи к чаю, оладьям, блинам, каше и пирогам. Приготовление такого варенья не требует особых навыков и занимает немного времени.

Фото: Own work by Herzi Pinki is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

1 кг слив,

1 кг сахара,

300 мл воды.

Приготовление

Сливы промойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Приготовьте сахарный сироп, добавьте в него сливы и оставьте настаиваться на три часа. Затем доведите сливы до кипения на медленном огне и варите десять минут. Оставьте ещё на три часа. Снова доведите сливы до кипения и варите на медленном огне двадцать-тридцать минут. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).



Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

