Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто

Варенье из слив — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким цветом и насыщенным вкусом. Оно идеально подходит для подачи к чаю, оладьям, блинам, каше и пирогам. Приготовление такого варенья не требует особых навыков и занимает немного времени.
Ингредиенты:
Приготовление
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.