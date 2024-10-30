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Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто

0:57
Еда

Варенье из слив — это ароматное и вкусное лакомство, которое радует нас своим ярким цветом и насыщенным вкусом. Оно идеально подходит для подачи к чаю, оладьям, блинам, каше и пирогам. Приготовление такого варенья не требует особых навыков и занимает немного времени.

Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто
Фото: Own work by Herzi Pinki is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

  • 1 кг слив,
  • 1 кг сахара,
  • 300 мл воды.

Приготовление

  1. Сливы промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. Приготовьте сахарный сироп, добавьте в него сливы и оставьте настаиваться на три часа.
  3. Затем доведите сливы до кипения на медленном огне и варите десять минут. Оставьте ещё на три часа.
  4. Снова доведите сливы до кипения и варите на медленном огне двадцать-тридцать минут.
  5. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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