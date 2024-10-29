Как уговорить детей есть овощи: несколько возможных вариантов
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Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, однако многие дети отказываются их есть. Мы рассмотрим несколько способов, как сделать овощи более привлекательными и вкусными для детей.
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Для того чтобы дети ели овощи, можно использовать следующие методы:
- Спрячьте овощи в горячих блюдах, таких как оладьи, тефтели или фрикадельки.
- Приготовьте яркие овощные крем-супы, добавляя морковь, тыкву, шпинат или щавель.
- Используйте длинные кабачки и морковь для приготовления тонких соломки из овощей, которые можно отварить вместе со спагетти.
- Добавьте яркость красок, нарезав клубнику ломтиками и сочетая её с хрустящими огурцами и лимонной заправкой.
- Приготовьте соус "Дзадзики" без чеснока, смешав измельчённый огурец с натуральным йогуртом, и макая в него длинные сухарики или морковь.
- Запеките помидоры черри со специями в половинках сладкого болгарского перца, чтобы создать красочное и ароматное блюдо.
- Для маленьких сладкоежек приготовьте джем из сладких овощей, таких как морковь или тыква, с добавлением апельсина и корицы.
Уточнения
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру