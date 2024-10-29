Как уговорить детей есть овощи: несколько возможных вариантов

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, однако многие дети отказываются их есть. Мы рассмотрим несколько способов, как сделать овощи более привлекательными и вкусными для детей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для того чтобы дети ели овощи, можно использовать следующие методы:

Спрячьте овощи в горячих блюдах, таких как оладьи, тефтели или фрикадельки. Приготовьте яркие овощные крем-супы, добавляя морковь, тыкву, шпинат или щавель. Используйте длинные кабачки и морковь для приготовления тонких соломки из овощей, которые можно отварить вместе со спагетти. Добавьте яркость красок, нарезав клубнику ломтиками и сочетая её с хрустящими огурцами и лимонной заправкой. Приготовьте соус "Дзадзики" без чеснока, смешав измельчённый огурец с натуральным йогуртом, и макая в него длинные сухарики или морковь. Запеките помидоры черри со специями в половинках сладкого болгарского перца, чтобы создать красочное и ароматное блюдо. Для маленьких сладкоежек приготовьте джем из сладких овощей, таких как морковь или тыква, с добавлением апельсина и корицы.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

