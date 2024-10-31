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Тыква: лучший источник витаминов в осеннем рационе

1:31
Еда

Осенью возникает возможность запастись витаминами, и одним из незаменимых продуктов в осеннем рационе становится тыква. Нутрициолог Ирина Попкова объяснила, почему этот овощ стоит есть как можно чаще.

Тыква: лучший источник витаминов в осеннем рационе
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Защита организма с помощью тыквы

Причины, по которым тыква рекомендуется в осеннем меню, достаточно разнообразны. Этот плод не только вкусен, но и полезен, поэтому пропускать сезон тыквы не следует.

Тыква является чемпионом по содержанию витаминов. Например, витамин А известен своей способностью поддерживать остроту зрения, а также здоровый вид кожи и слизистых оболочек. В составе тыквы также присутствует витамин С, который укрепляет иммунитет, и витамин Е, оказывающий комплексное воздействие на клетки организма и защищающий их от повреждений.

В меньших количествах в оранжевых плодах содержатся витамины группы В, которые способствуют хорошему пищеварению.

Еще одним значительным преимуществом тыквы является ее универсальность. Овощ можно использовать в различных блюдах как в свежем, так и в приготовленном виде.

Нутрициолог рекомендует добавлять мякоть тыквы в кашу на завтрак, смешивать с тестом для блинов и оладий, использовать в качестве начинки для пирогов, а также как основу для супов и салатов. Запеченную тыкву можно подавать как самостоятельный гарнир.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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