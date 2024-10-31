Яйца представляют собой доступный и простой в приготовлении продукт. Возникает вопрос: можно ли оставлять их в рационе во время диеты?
Похудение считается более эффективным, если происходит изменение пищевых привычек. Многие, кто стремится похудеть, придерживаются дефицита калорий. Однако простое исключение или добавление определённых продуктов не всегда ведет к потере веса.
Отказываться от яиц на диете не обязательно. Исследования показывают, что завтрак, состоящий из яиц, создает более долговременное чувство сытости по сравнению с хлопьями или сладкой выпечкой. Белок, содержащийся в яйцах, переваривается дольше, чем быстрые углеводы, что помогает уменьшить чувство голода и сократить количество приемов пищи.
Одно крупное яйцо содержит около 6 граммов высококачественного белка и 70 калорий. Совмещение яиц с цельнозерновым хлебом, кашей, крупами или овощами позволяет создать сытный прием пищи.
Кроме того, яйца могут быть использованы не только на завтрак, но и на обед, в качестве перекуса или ужина. Важно соблюдать умеренность: здоровому человеку рекомендуется не употреблять более 2 яиц в день.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.