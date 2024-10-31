Яйца на диете: стоит ли их исключать

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца представляют собой доступный и простой в приготовлении продукт. Возникает вопрос: можно ли оставлять их в рационе во время диеты?

Фото: flickr.com by Майкл Матузак, CC BY 2.0

Можно ли есть яйца на диете

Похудение считается более эффективным, если происходит изменение пищевых привычек. Многие, кто стремится похудеть, придерживаются дефицита калорий. Однако простое исключение или добавление определённых продуктов не всегда ведет к потере веса.

Отказываться от яиц на диете не обязательно. Исследования показывают, что завтрак, состоящий из яиц, создает более долговременное чувство сытости по сравнению с хлопьями или сладкой выпечкой. Белок, содержащийся в яйцах, переваривается дольше, чем быстрые углеводы, что помогает уменьшить чувство голода и сократить количество приемов пищи.

Одно крупное яйцо содержит около 6 граммов высококачественного белка и 70 калорий. Совмещение яиц с цельнозерновым хлебом, кашей, крупами или овощами позволяет создать сытный прием пищи.

Кроме того, яйца могут быть использованы не только на завтрак, но и на обед, в качестве перекуса или ужина. Важно соблюдать умеренность: здоровому человеку рекомендуется не употреблять более 2 яиц в день.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

