Морковь, оставшаяся в холодильнике или ящике для овощей, может неожиданно завять, но отказываться от такого ингредиента не следует. Существует ценный лайфхак, позволяющий быстро восстановить мягкий овощ.
Мягкая морковь, которая, по всем признакам, выглядит свежей, становится трудной в использовании при приготовлении блюд. Её сложно почистить, натереть на терке и нарезать для суповой зажарки.
Кулинары утверждают, что выбрасывать потерявшую форму и плотность морковь не обязательно. Возвратить ей хрусткость и упругость можно без сложных манипуляций. Рекомендуется взять глубокую емкость, например, кастрюлю, наполнить её прохладной водой и погрузить туда вялую морковь.
Важно, чтобы корнеплод был свежим и только "подсох" из-за неправильного хранения. Если на кожуре появились плесень или другие дефекты, спасти овощ уже не получится.
Если с морковью всё в порядке, то стоит оставить её в воде на 10-15 минут. По истечении этого времени воду следует слить — мякоть успеет напитаться влагой. Овощ вновь станет сочным, твердым и пригодным для различных блюд.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.