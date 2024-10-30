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Спасите свою завядшую морковь: уникальный метод, который всегда работает

1:16
Еда

Морковь, оставшаяся в холодильнике или ящике для овощей, может неожиданно завять, но отказываться от такого ингредиента не следует. Существует ценный лайфхак, позволяющий быстро восстановить мягкий овощ.

Спасите свою завядшую морковь: уникальный метод, который всегда работает
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Мягкая морковь, которая, по всем признакам, выглядит свежей, становится трудной в использовании при приготовлении блюд. Её сложно почистить, натереть на терке и нарезать для суповой зажарки.

Кулинары утверждают, что выбрасывать потерявшую форму и плотность морковь не обязательно. Возвратить ей хрусткость и упругость можно без сложных манипуляций. Рекомендуется взять глубокую емкость, например, кастрюлю, наполнить её прохладной водой и погрузить туда вялую морковь.

Важно, чтобы корнеплод был свежим и только "подсох" из-за неправильного хранения. Если на кожуре появились плесень или другие дефекты, спасти овощ уже не получится.

Если с морковью всё в порядке, то стоит оставить её в воде на 10-15 минут. По истечении этого времени воду следует слить — мякоть успеет напитаться влагой. Овощ вновь станет сочным, твердым и пригодным для различных блюд.

 

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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