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Зелёные калории: эксперты рассказали, можно ли есть авокадо при похудении

1:25
Еда

Авокадо — кладезь полезных микро- и макроэлементов, но при этом является достаточно калорийным продуктом, содержащим около 25 грамм жира и 300 калорий в среднем плоде. Можно ли его есть на при похудении, рассказали эксперты издания TechInsider.

На диете необходимо придерживаться принципа дефицита калорий. Авокадо нельзя назвать низкокалорийным продуктом, но его калорийность компенсируется богатым содержанием витаминов Е и В6, фолиевой кислоты, рибофлавина, лютеина и калия. Регулярное употребление авокадо способствует укреплению иммунитета, улучшению кроветворения, остроты зрения и работы сердца.

Авокадо содержит в себе мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6 и омега-9), а также фитостерины, которые замедляют всасывание холестерина. Благодаря богатому содержанию полезных жиров и клетчатки, авокадо может заменить источники животных жиров и обеспечить длительное чувство сытости.

Эксперты советуют рассматривать авокадо как продукт для разнообразия рациона и замены некоторых калорийных продуктов во время похудения. Однако стоит ограничиться одним плодом в день, чтобы сохранить сбалансированность диеты, предупреждают они.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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