Манка на завтрак: кратковременное удовольствие или настоящая польза

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша на завтрак — распространенный вопрос, который интересует многих. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась мнением о том, подходит ли это популярное блюдо для первого приема пищи.

Фото: Adobe Stock by Anna, PDM

Существуют разные мнения относительно полезности манной каши. Некоторые специалисты утверждают, что она не приносит пользы, в то время как другие считают ее полезной. Нурия Дианова поддержала первое мнение, указав на высокий гликемический индекс манной каши.

Это приводит к кратковременному чувству сытости, но необходимые организму вещества в этом блюде содержатся в недостаточном количестве.

Проблема манной каши связана с тем, что исходный продукт — пшеница — подвергается значительной обработке и становится рафинированным. Крупа легко усваивается и быстро всасывается, мгновенно влияя на уровень глюкозы, но через 1-2 часа действие прекращается, и человек снова испытывает голод.

С учетом этих факторов врач рекомендовала не начинать день с манной каши. Лучше подать на завтрак классическую овсянку, а манку можно съесть как десерт после основательного приема пищи, обязательно добавив ягоды для большей пользы.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.

