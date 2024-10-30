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Манка на завтрак: кратковременное удовольствие или настоящая польза

1:20
Еда

Манная каша на завтрак — распространенный вопрос, который интересует многих. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась мнением о том, подходит ли это популярное блюдо для первого приема пищи.

Манка на завтрак: кратковременное удовольствие или настоящая польза
Фото: Adobe Stock by Anna, PDM

Существуют разные мнения относительно полезности манной каши. Некоторые специалисты утверждают, что она не приносит пользы, в то время как другие считают ее полезной. Нурия Дианова поддержала первое мнение, указав на высокий гликемический индекс манной каши.

Это приводит к кратковременному чувству сытости, но необходимые организму вещества в этом блюде содержатся в недостаточном количестве.

Проблема манной каши связана с тем, что исходный продукт — пшеница — подвергается значительной обработке и становится рафинированным. Крупа легко усваивается и быстро всасывается, мгновенно влияя на уровень глюкозы, но через 1-2 часа действие прекращается, и человек снова испытывает голод.

С учетом этих факторов врач рекомендовала не начинать день с манной каши. Лучше подать на завтрак классическую овсянку, а манку можно съесть как десерт после основательного приема пищи, обязательно добавив ягоды для большей пользы.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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