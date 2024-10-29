В чём суть палеодиеты: вся правда о плюсах и минусах такого питания

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Что такое палеодиета

Типичная палеодиета сосредоточена на естественно выращенном мясе и рыбе, а также на овощах и фруктах. Продукты, потребляемые на палеодиете, не обязательно низкокалорийные.

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Однако, если вы откажетесь от углеводов в виде хлеба, лапши, картофеля или риса на длительный период, не будете употреблять алкоголь и максимально сократите потребление сахара, со временем вы сможете сбросить килограмм или два. При соблюдении палеодиеты не разрешается употреблять ряд продуктов.

Сладкие продукты: сахар, любые сладости, мороженое. Зерновые: в том числе хлеб, макароны, пшеница, полба, рожь, ячмень и другие. Бобовые: фасоль, горох и другие. Молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурт.

Для кого подходит палеодиета

Палеодиета подходит людям с непереносимостью глютена и казеина, а также непереносимостью лактозы.

Диета также используется для лечения аутоиммунных заболеваний, ревматоидного артрита, псориаза и других заболеваний. Такая диета подходит не всем людям, так как состоит только из белков или клетчатки.

Уточнения

Палеолитическая диета (палеодиета, диета каменного века, диета охотников-собирателей) — современный подход к питанию, состоящий в основном из потребления продуктов из растений и животных.

