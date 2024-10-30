Как тыква улучшает здоровье: мнение диетологов

Осенью тыква занимает центральное место на столах благодаря своим питательным свойствам. Эксперты отмечают, что ежедневное употребление тыквы может привести к ряду положительных изменений в организме.
Тыква известна своим богатым составом, включая витамины А, С, Е, а также витамины группы В, калий, марганец и магний. Кроме того, в ней содержится клетчатка, способствующая улучшению пищеварения, и антиоксиданты, защищающие от хронических заболеваний.
Диетолог Шери Нельсон отмечает, что регулярное употребление тыквы помогает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Оранжевый плод способствует восстановлению кишечного микробиома.
По словам специалиста по питанию Серены Бенали, тыква укрепляет иммунную систему, повышая способность организма противостоять инфекциям. Особенно полезно включить этот продукт в рацион тем, кто страдает от быстрой утомляемости, поскольку тыква обладает низкой гликемической нагрузкой, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Семена тыквы также способствуют нормализации артериального давления и контролю уровня холестерина.
Кроме того, тыква положительно влияет на здоровье глаз благодаря пигментам лютеину и зеаксантину, которые могут предотвратить развитие катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.
Регулярное употребление свежей тыквы может служить профилактикой различных хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы рака. Врачи настоятельно рекомендуют не упускать сезон тыквы и стремиться включать ее в блюда как можно чаще.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.