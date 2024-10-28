Понадобятся только лук, манная крупа и яйца: готовим вкусные и полезные котлеты за копейки

Котлеты можно приготовить практически из любых овощей: кабачка, моркови, тыквы. капусты и даже обычного репчатого лука. Рецепт очень простой, а результат вас приятно удивит. Мы использовали панировочные сухари, но при желании можно обойтись без них.
Ингредиенты:
Приготовление:
Луковые котлеты готовы! Они очень вкусны со сметаной или другим соусом и свежей зеленью. Идеальным гарниром к котлетам станут картофельное пюре, гречка или отварной рис.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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