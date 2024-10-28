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Понадобятся только лук, манная крупа и яйца: готовим вкусные и полезные котлеты за копейки

Еда

Котлеты можно приготовить практически из любых овощей: кабачка, моркови, тыквы. капусты и даже обычного репчатого лука. Рецепт очень простой, а результат вас приятно удивит. Мы использовали панировочные сухари, но при желании можно обойтись без них.

Понадобятся только лук, манная крупа и яйца: готовим вкусные и полезные котлеты за копейки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Репчатый лук - 250 г.
  • Манная крупа - 50 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Панировочные сухари.
  • Соль, перец, любимые травы.
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук маленькими кубиками, обжарьте до золотистого цвета, дайте остыть.
  2. Добавьте манную крупу, сырое яйцо, соль, перец и другие пряности по желанию. Хорошо перемешайте и оставьте фарш на 20 минут, чтобы манка разбухла.
  3. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны.

Луковые котлеты готовы! Они очень вкусны со сметаной или другим соусом и свежей зеленью. Идеальным гарниром к котлетам станут картофельное пюре, гречка или отварной рис.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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