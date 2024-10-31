Как приготовить идеальный тыквенный латте с пряностями для холодных вечеров

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Латте — один из самых популярных напитков благодаря мягкому вкусу и умеренному содержанию кофеина, что делает его универсальным и подходящим для сочетания с самыми разными ингредиентами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, CC BY-SA 4.0

Сегодня предлагаем вариант с тыквенным пюре и "осенними" специями, который точно согреет вас в холодный сезон. Этот напиток любила героиня Шанель Оберлин из сериала "Королевы крика". Попробуем!

Пряный тыквенный латте

Время приготовления: 5 минут

Порция: 1 человек

Ингредиенты:

Тыквенное пюре — 2 ч. л.

Корица (молотая) — 1 щепотка

Имбирь (молотый) — 1 щепотка

Мускатный орех (молотый) — 1 щепотка

Эспрессо — 30 мл

Молоко (любой жирности) — 250 мл

Способ приготовления:

В кружке смешайте эспрессо с тыквенным пюре и специями. Залейте горячим молоком и снова перемешайте. По желанию добавьте сверху корицу для аромата.

Этот напиток станет вашим новым фаворитом осенне-зимнего сезона — быстро готовится, согревает и поднимает настроение!

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — "кофе с молоком") — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

