Как приготовить идеальный тыквенный латте с пряностями для холодных вечеров

Латте — один из самых популярных напитков благодаря мягкому вкусу и умеренному содержанию кофеина, что делает его универсальным и подходящим для сочетания с самыми разными ингредиентами.
Сегодня предлагаем вариант с тыквенным пюре и "осенними" специями, который точно согреет вас в холодный сезон. Этот напиток любила героиня Шанель Оберлин из сериала "Королевы крика". Попробуем!
Время приготовления: 5 минут
Порция: 1 человек
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Этот напиток станет вашим новым фаворитом осенне-зимнего сезона — быстро готовится, согревает и поднимает настроение!
Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — "кофе с молоком") — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
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