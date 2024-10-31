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Как приготовить идеальный тыквенный латте с пряностями для холодных вечеров

1:13
Еда

Латте — один из самых популярных напитков благодаря мягкому вкусу и умеренному содержанию кофеина, что делает его универсальным и подходящим для сочетания с самыми разными ингредиентами.

Как приготовить идеальный тыквенный латте с пряностями для холодных вечеров
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, CC BY-SA 4.0

Сегодня предлагаем вариант с тыквенным пюре и "осенними" специями, который точно согреет вас в холодный сезон. Этот напиток любила героиня Шанель Оберлин из сериала "Королевы крика". Попробуем!

Пряный тыквенный латте

Время приготовления: 5 минут
Порция: 1 человек

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре — 2 ч. л.
  • Корица (молотая) — 1 щепотка
  • Имбирь (молотый) — 1 щепотка
  • Мускатный орех (молотый) — 1 щепотка
  • Эспрессо — 30 мл
  • Молоко (любой жирности) — 250 мл

Способ приготовления:

  1. В кружке смешайте эспрессо с тыквенным пюре и специями.
  2. Залейте горячим молоком и снова перемешайте.
  3. По желанию добавьте сверху корицу для аромата.

Этот напиток станет вашим новым фаворитом осенне-зимнего сезона — быстро готовится, согревает и поднимает настроение!

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — "кофе с молоком") — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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