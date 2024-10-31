Польза пшённой каши: от здоровья сердца до контроля сахара в крови

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшённая каша — это полезное блюдо из очищенных зёрен проса, которое идеально подходит для завтрака и не уступает по питательности овсянке.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Пшённая и пшеничная каши — два разных продукта, которые часто путают из-за схожих названий. Как поясняет гастроэнтеролог и гепатолог, Андрей Якушев из клиники "Хадасса" в Сколково, пшённая каша богата марганцем, кремнием, цинком и витаминами группы В.

По данным Роспотребнадзора, калорийность пшённой каши на воде составляет:

105 ккал на 100 г

3,2 г белков

0,7 г жиров

19 г углеводов.

В каше на молоке калорийность увеличивается до 123 ккал.

Полезные свойства

Контроль уровня глюкозы. Пшено имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови и подходит для людей с диабетом 2-го типа. Оно богато клетчаткой и белками. Поддержка пищеварения. Пшено содержит как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника. Снижение веса. Это цельнозерновой продукт, который надолго насыщает, предотвращая переедание. Здоровье сердца. Пшённая каша богата клетчаткой и магнием, что помогает снижать уровень холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие глютена. Пшено подходит для людей с непереносимостью глютена.

Противопоказания

Пшённая каша в умеренных количествах безопасна, но важно учитывать калорийность, если она приготовлена на молоке с маслом. Чрезмерное употребление может вызвать запоры, поэтому людям с хроническими проблемами с пищеварением стоит соблюдать осторожность.

Виды каши

Пшённую кашу можно приготовить из крупы или хлопьев. Крупа требует около получаса на приготовление, тогда как хлопья варятся за 3-7 минут.

Как выбрать пшено

Выбирайте крупу ярко-жёлтого цвета без дроблёных зёрен и мусора. Желтый цвет свидетельствует о высоком содержании каротиноидов, благодаря которым каша будет более рассыпчатой.

Как готовить для максимальной пользы

Перед варкой крупу нужно тщательно промыть, а затем готовить на воде или молоке, как указано на упаковке. Гастроэнтеролог советует минимизировать сахар и масло, добавляя вместо них фрукты или орехи для вкуса и пользы.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).

