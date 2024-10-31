Польза пшённой каши: от здоровья сердца до контроля сахара в крови

Пшённая каша — это полезное блюдо из очищенных зёрен проса, которое идеально подходит для завтрака и не уступает по питательности овсянке.
Пшённая и пшеничная каши — два разных продукта, которые часто путают из-за схожих названий. Как поясняет гастроэнтеролог и гепатолог, Андрей Якушев из клиники "Хадасса" в Сколково, пшённая каша богата марганцем, кремнием, цинком и витаминами группы В.
По данным Роспотребнадзора, калорийность пшённой каши на воде составляет:
В каше на молоке калорийность увеличивается до 123 ккал.
Пшённая каша в умеренных количествах безопасна, но важно учитывать калорийность, если она приготовлена на молоке с маслом. Чрезмерное употребление может вызвать запоры, поэтому людям с хроническими проблемами с пищеварением стоит соблюдать осторожность.
Пшённую кашу можно приготовить из крупы или хлопьев. Крупа требует около получаса на приготовление, тогда как хлопья варятся за 3-7 минут.
Выбирайте крупу ярко-жёлтого цвета без дроблёных зёрен и мусора. Желтый цвет свидетельствует о высоком содержании каротиноидов, благодаря которым каша будет более рассыпчатой.
Перед варкой крупу нужно тщательно промыть, а затем готовить на воде или молоке, как указано на упаковке. Гастроэнтеролог советует минимизировать сахар и масло, добавляя вместо них фрукты или орехи для вкуса и пользы.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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