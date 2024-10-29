Фруктоза: злая двойняшка для диабетиков и людей с избыточным весом

Представлен бьюти-колумнист — Инесса Царькова, врач-диетолог, гастроэнтеролог и health-коуч, которая делится знаниями о здоровье и питании.
Современные синтетические вещества, такие как кристаллическая фруктоза, представляют опасность для организма. Фруктоза, являясь частью натуральных сладостей, сейчас широко используется как заменитель сахара. Она отличается от глюкозы сладостью и низким гликемическим индексом, позволяя быстро усваиваться без инсулина. Однако её употребление может нарушать регуляцию аппетита, что ведёт к перееданию.
Фруктоза усваивается только клетками печени и в избытке может вызывать воспаление, приводя к неалкогольному стеатогепатиту, который затрагивает каждого третьего американца. Она также может вызывать инсулинорезистентность и воспаление в кишечнике.
Побочные продукты метаболизма фруктозы способствуют серьёзным заболеваниям, таким как атеросклероз и метаболический синдром. На упаковках фруктоза часто скрывается под другими названиями, такими как кукурузный сироп и фруктовый сахар.
Рекомендуется внимательно изучать состав продуктов и ограничить потребление фруктозы до 30-40 г в сутки. Переход на натуральные продукты и контроль за потреблением сахара помогут сохранить здоровье.
Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 - моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).
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