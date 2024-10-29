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Фруктоза: злая двойняшка для диабетиков и людей с избыточным весом

1:26
Еда

Представлен бьюти-колумнист — Инесса Царькова, врач-диетолог, гастроэнтеролог и health-коуч, которая делится знаниями о здоровье и питании.

Фруктоза: злая двойняшка для диабетиков и людей с избыточным весом
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Современные синтетические вещества, такие как кристаллическая фруктоза, представляют опасность для организма. Фруктоза, являясь частью натуральных сладостей, сейчас широко используется как заменитель сахара. Она отличается от глюкозы сладостью и низким гликемическим индексом, позволяя быстро усваиваться без инсулина. Однако её употребление может нарушать регуляцию аппетита, что ведёт к перееданию.

Фруктоза усваивается только клетками печени и в избытке может вызывать воспаление, приводя к неалкогольному стеатогепатиту, который затрагивает каждого третьего американца. Она также может вызывать инсулинорезистентность и воспаление в кишечнике.

Побочные продукты метаболизма фруктозы способствуют серьёзным заболеваниям, таким как атеросклероз и метаболический синдром. На упаковках фруктоза часто скрывается под другими названиями, такими как кукурузный сироп и фруктовый сахар.

Рекомендуется внимательно изучать состав продуктов и ограничить потребление фруктозы до 30-40 г в сутки. Переход на натуральные продукты и контроль за потреблением сахара помогут сохранить здоровье.

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 - моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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