Роллы, от которых не поправишься

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Одним из самых полезных роллов, по мнению пищевого технолога Людмилы Румянцевой, является «Каппа-маки». В его состав входят низкокалорийный огурец и авокадо, богатое полезными жирами.

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Эксперт рекомендует выбирать «Каппа-маки» с тонким слоем риса и подавать его с яркими соусами для усиления вкуса.

"Калифорния" — полезный состав и натуральный вкус



Ролл «Калифорния» также считается полезным. Он состоит из риса, нори, авокадо, огурца и краба, что делает его диетическим вариантом. Людмила Румянцева советует не добавлять к «Калифорнии» соусы, чтобы сохранить натуральный вкус ингредиентов.

«Магуро» — ролл с омега-3 и высоким содержанием белка



Ролл «Магуро» отличается содержанием тунца, который богат омега-3 и белком, но практически не содержит жира. Это делает его хорошим выбором для тех, кто ищет питательные и низкокалорийные варианты.

Предупреждения: «хрустящие» роллы и добавки



Эксперт предупреждает, что следует с осторожностью относиться к роллам с пометкой «хрустящий», так как в них могут добавлять жареный лук или темпуру, повышающие калорийность.

Также лучше избегать роллов с вкусовыми добавками, такими как сливочный сыр, бекон и соусы на основе майонеза, поскольку они значительно повышают калорийность блюда.

Уточнения

Ро́ллы Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.



