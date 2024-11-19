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Роллы, от которых не поправишься

1:33
Еда

Одним из самых полезных роллов, по мнению пищевого технолога Людмилы Румянцевой, является «Каппа-маки». В его состав входят низкокалорийный огурец и авокадо, богатое полезными жирами.

Роллы, от которых не поправишься
Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Эксперт рекомендует выбирать «Каппа-маки» с тонким слоем риса и подавать его с яркими соусами для усиления вкуса.

"Калифорния" — полезный состав и натуральный вкус

Ролл «Калифорния» также считается полезным. Он состоит из риса, нори, авокадо, огурца и краба, что делает его диетическим вариантом. Людмила Румянцева советует не добавлять к «Калифорнии» соусы, чтобы сохранить натуральный вкус ингредиентов.

«Магуро» — ролл с омега-3 и высоким содержанием белка

Ролл «Магуро» отличается содержанием тунца, который богат омега-3 и белком, но практически не содержит жира. Это делает его хорошим выбором для тех, кто ищет питательные и низкокалорийные варианты.

Предупреждения: «хрустящие» роллы и добавки

Эксперт предупреждает, что следует с осторожностью относиться к роллам с пометкой «хрустящий», так как в них могут добавлять жареный лук или темпуру, повышающие калорийность.
Также лучше избегать роллов с вкусовыми добавками, такими как сливочный сыр, бекон и соусы на основе майонеза, поскольку они значительно повышают калорийность блюда.

 

Уточнения

Ро́ллы Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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