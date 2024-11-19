Не все диетическое полезно! Какие продукты мешают вам худеть

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты, которые ошибочно считаются диетическими, на самом деле могут мешать похудению. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Осипова, выделив три группы продуктов, с которыми стоит быть осторожнее.

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Продукты без глютена, например, стали популярны среди тех, кто худеет, хотя изначально они предназначены для тех, кто страдает непереносимостью этого белка. Осипова советует перед исключением глютена пройти генетический тест, чтобы понять, как организм усваивает такие продукты.

К тому же безглютеновые продукты зачастую содержат больше углеводов и калорий по сравнению с обычными вариантами. Поэтому замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда снижает калорийность, а иногда даже может способствовать набору веса.

Смузи — ещё один продукт, который часто считают здоровой альтернативой десертам, хотя он может быть калорийным, особенно если приготовлен на основе фруктов с добавлением подсластителей.

Осипова подчеркивает, что при приготовлении смузи теряется клетчатка, которая помогает дольше чувствовать себя сытым, а это приводит к скачкам уровня сахара в крови и внезапным приступам голода.

Свежевыжатый сок тоже имеет свои недостатки. Чтобы получить стакан апельсинового сока, потребуется 3-4 апельсина, что равно примерно 24 граммам сахара. Это может добавить лишние калории и помешать похудению, поэтому важно разумно подходить к выбору продуктов, если ваша цель — контроль веса, добавила Осипова.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



