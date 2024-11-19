Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская авиакомпания запускает систему развлечений на борту
Три сотрудника погибли во время испытаний авто на заводе Hyundai в Южной Корее
Любите читать в туалете? Это может быть опасно
Выбор колбасы для оливье: советы по качеству и составляющим
Вучич заявил о гордости за позицию Сербии по антироссийским санкциям
В Самаре разработали лазерные иглы для точной обработки материалов
5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны
Как сделать кухню не только красивой, но и удобной
Почему коты не любят улыбающихся людей

Не все диетическое полезно! Какие продукты мешают вам худеть

1:39
Еда

Некоторые продукты, которые ошибочно считаются диетическими, на самом деле могут мешать похудению. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Осипова, выделив три группы продуктов, с которыми стоит быть осторожнее.

Не все диетическое полезно! Какие продукты мешают вам худеть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Продукты без глютена, например, стали популярны среди тех, кто худеет, хотя изначально они предназначены для тех, кто страдает непереносимостью этого белка. Осипова советует перед исключением глютена пройти генетический тест, чтобы понять, как организм усваивает такие продукты.

К тому же безглютеновые продукты зачастую содержат больше углеводов и калорий по сравнению с обычными вариантами. Поэтому замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда снижает калорийность, а иногда даже может способствовать набору веса.

Смузи — ещё один продукт, который часто считают здоровой альтернативой десертам, хотя он может быть калорийным, особенно если приготовлен на основе фруктов с добавлением подсластителей.

Осипова подчеркивает, что при приготовлении смузи теряется клетчатка, которая помогает дольше чувствовать себя сытым, а это приводит к скачкам уровня сахара в крови и внезапным приступам голода.

Свежевыжатый сок тоже имеет свои недостатки. Чтобы получить стакан апельсинового сока, потребуется 3-4 апельсина, что равно примерно 24 граммам сахара. Это может добавить лишние калории и помешать похудению, поэтому важно разумно подходить к выбору продуктов, если ваша цель — контроль веса, добавила Осипова.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Последние материалы
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации
Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд
Вкусные и быстро готовящиеся яйца: все секреты жарки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.