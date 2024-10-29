Как приготовить насыщенный соус для пиццы и пасты из томатной пасты

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи и фрукты — незаменимый источник питательных веществ для нашего организма. Особенное место среди них занимают помидоры: их польза сохраняется не только в свежем виде, но и в консервированных и переработанных вариантах, например, в виде томатной пасты.

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Если у вас в холодильнике завалялась открытая банка томатной пасты, не спешите её выбрасывать — из неё можно приготовить насыщенный соус, соединив с куриным бульоном. Несколько простых движений, и у вас готов ароматный соус, идеальный для множества блюд.

Хочу поделиться рецептом соуса для пиццы, который вполне мог бы украсить меню итальянского ресторана. Вам понадобится чеснок, вяленые помидоры и карамелизованный лук-порей. Все ингредиенты смешиваются, после чего добавляется банка консервированных томатов. Приправьте соус орегано, чтобы получить аутентичный вкус для пиццы, или добавьте базилик — так соус превратится в отличную основу для болоньезе.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

