Как усилить вкус борща? Продукты, которые добавят аромата и цвета

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — это блюдо, которое не требует жёсткого рецепта, поэтому каждая хозяйка может добавлять свои ингредиенты, чтобы подчеркнуть его вкус и улучшить качество.

Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Особое внимание следует уделить тем продуктам, которые обогатят вкус борща, не отвлекая от его традиционных нот.

Сливочное масло

Многие повара добавляют этот продукт в борщ, чтобы сделать его вкус насыщеннее, глубже и ароматнее. Масло помогает остальным компонентам полностью раскрыться. На каждый литр супа рекомендуется добавлять 10 граммов масла за несколько минут до конца варки.

Сахар

Этот ингредиент служит сразу двум целям. Во-первых, он сохраняет яркость свёклы, оставляя борщ красным даже после варки. Во-вторых, сахар усиливает вкусовую насыщенность блюда.

Помидоры и сладкий перец

Хоть и не все хозяйки используют эти овощи, они делают борщ ярче и запоминающимся. Сладкий перец и помидоры придают супу более насыщенный и выразительный вкус.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

