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Питательный суп-пюре из фасоли: сытное блюдо на каждый день

1:02
Еда

Стручковая фасоль — отличный ингредиент для легкого и полезного гарнира, а также для вкусного супа-пюре. Этот простой рецепт насыщенного супа богат клетчаткой, медленными углеводами, витаминами и минералами.

Питательный суп-пюре из фасоли: сытное блюдо на каждый день
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления понадобятся картофель, молоко, вода, сливочное масло и соль. Если хотите сделать блюдо более сытным, замените воду мясным бульоном или добавьте мясо, например, баранину, курицу или говядину.

Сам процесс приготовления занимает около получаса. Сначала нарежьте картофель кубиками и отварите его в воде или бульоне. Через 20 минут добавьте стручковую фасоль. Когда овощи станут мягкими, влейте молоко и взбейте всё в блендере до однородной массы.

После этого доведите суп-пюре до кипения, приправьте солью и добавьте сливочное масло. Нежный вкус этого супа понравится даже самым требовательным маленьким гурманам.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими».

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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