Питательный суп-пюре из фасоли: сытное блюдо на каждый день

Стручковая фасоль — отличный ингредиент для легкого и полезного гарнира, а также для вкусного супа-пюре. Этот простой рецепт насыщенного супа богат клетчаткой, медленными углеводами, витаминами и минералами.
Для приготовления понадобятся картофель, молоко, вода, сливочное масло и соль. Если хотите сделать блюдо более сытным, замените воду мясным бульоном или добавьте мясо, например, баранину, курицу или говядину.
Сам процесс приготовления занимает около получаса. Сначала нарежьте картофель кубиками и отварите его в воде или бульоне. Через 20 минут добавьте стручковую фасоль. Когда овощи станут мягкими, влейте молоко и взбейте всё в блендере до однородной массы.
После этого доведите суп-пюре до кипения, приправьте солью и добавьте сливочное масло. Нежный вкус этого супа понравится даже самым требовательным маленьким гурманам.
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими».
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