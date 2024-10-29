Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара

Домашняя консервация — любимый способ заготовок на зиму. Хозяйки стараются избежать форс-мажоров, чтобы банки не "взрывались", а крышки оставались ровными. Но опытные кулинары предлагают новый лайфхак, полезный уже после вскрытия банки.
Повар-технолог Анжелика Плеханова поделилась, что если банку с консервацией не удалось съесть за один раз, крышку стоит смазать тонким слоем горчицы. Эта специя помогает продлить свежесть заготовок, предотвращая их быструю порчу. Так соленые огурцы и помидоры дольше сохраняют свой вкус и свежесть, сообщила Плеханова.
Горчица, обладая антибактериальными свойствами, создает барьер для бактерий из внешней среды. Повар также рекомендует добавлять одну чайную ложку горчицы в банки с солеными и маринованными овощами, чтобы продлить их срок годности и улучшить вкус.
Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).
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