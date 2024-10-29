Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми в 2027 году появится центр пляжных видов спорта
Родри из Манчестер Сити стал обладателем Золотого мяча
Фруктоза: злая двойняшка для диабетиков и людей с избыточным весом
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи

Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара

0:58
Еда

Домашняя консервация — любимый способ заготовок на зиму. Хозяйки стараются избежать форс-мажоров, чтобы банки не "взрывались", а крышки оставались ровными. Но опытные кулинары предлагают новый лайфхак, полезный уже после вскрытия банки.

Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара
Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Повар-технолог Анжелика Плеханова поделилась, что если банку с консервацией не удалось съесть за один раз, крышку стоит смазать тонким слоем горчицы. Эта специя помогает продлить свежесть заготовок, предотвращая их быструю порчу. Так соленые огурцы и помидоры дольше сохраняют свой вкус и свежесть, сообщила Плеханова.

Горчица, обладая антибактериальными свойствами, создает барьер для бактерий из внешней среды. Повар также рекомендует добавлять одну чайную ложку горчицы в банки с солеными и маринованными овощами, чтобы продлить их срок годности и улучшить вкус.

Уточнения

Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи
Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога
Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара
Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре
Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.