Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя консервация — любимый способ заготовок на зиму. Хозяйки стараются избежать форс-мажоров, чтобы банки не "взрывались", а крышки оставались ровными. Но опытные кулинары предлагают новый лайфхак, полезный уже после вскрытия банки.

Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Повар-технолог Анжелика Плеханова поделилась, что если банку с консервацией не удалось съесть за один раз, крышку стоит смазать тонким слоем горчицы. Эта специя помогает продлить свежесть заготовок, предотвращая их быструю порчу. Так соленые огурцы и помидоры дольше сохраняют свой вкус и свежесть, сообщила Плеханова.

Горчица, обладая антибактериальными свойствами, создает барьер для бактерий из внешней среды. Повар также рекомендует добавлять одну чайную ложку горчицы в банки с солеными и маринованными овощами, чтобы продлить их срок годности и улучшить вкус.

Уточнения

Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

